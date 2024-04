Losantos dispara la alarma sobre el verdadero estado de salud de Isabel Pantoja

La 'crónica rosa' del programa de radio 'Es la mañana de Federico' informa de la enfermedad real de la popular tonadillera, una afección que se habría agravado porque "se ha extendido".

Federico Jiménez Losantos, a quien le chifla la información del salseo ha disparado, este jueves 25 de abril, todas las alarmas sobre el estado de salud real de Isabel Pantoja, una afección que le ha llevado a cancelar su próximo concierto en Tenerife, tras su éxito hace unos días en el espectáculo ofrecido en Madrid. El programa de Losantos habla incluso de ingreso hospitalario y de una infección que se le habría extendido por su organismo.

Así, la crónica rosa de Es la mañana de Federico contaba este día con Isabel González, Emilia Landaluce y Alaska para comentar todos los temas de la actualidad social, centrada en el posible ingreso hospitalario de Isabel Pantoja.

Su ingreso, no obstante y tal y como subrayó Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, no es más que un rumor que no ha sido confirmado. Lo que el entorno de Pantoja sí asegura es que la decisión de cancelar el concierto "no se ha tomado a la ligera".

Tal y como cuenta la propia web del programa, de esas palabras, y del hecho de que esa cancelación se haya producido después de uno de los mayores éxitos de Pantoja, su concierto en el WiZink madrileño, se desprende que efectivamente ocurre algo. Algo que "en una semana no se va a curar" y que, por tanto, se deduce que reviste de cierta importancia.

Isabel Pantoja, grave infección

Los datos oficiosos son los siguientes: "La información que nos llega es que Isabel habría estado ingresada y que quizá podría estar en un hospital publico de Córdoba debido problemas de los riñones que se podrían haber extendido al resto de su cuerpo".

El propio comunicado, sin insistir en ninguno de estos extremos, ya da a entender que la decisión de cancelar "no se ha tomado a la ligera y se realiza siguiendo estrictas indicaciones médicas", insisten desde el citado programa radiofónico.

"Me gustaría dejar claro que no se ha confiado que esté o haya estado hospitalizada, pero existe la posibilidad de que haya sido así", insistió González en esRadio. La razón, que "la dolencia es una que la lleva a estar bajo control médico, supervisión y reposo". Una afección, la de los riñones, que podría justificar que Pantoja pase sentada parte de los conciertos y que se explica por la difícil vida que ha tenido la tonadillera.

Tal y como opinó en esRadio Federico Jiménez Losantos, "los riñones no son una cosa de carril. Si tienes diabetes… se pasó dos años en la cárcel donde no debió entrar".