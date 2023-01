Descubren quién filtra la información sobre Kiko Hernández y Fran Antón y se lía

Por más que el colaborador de Sálvame niega la mayor y lanza desafíos y órdagos a quien logre demostrar algo, lo cierto es que el programa para el que trabaja cuenta con información precisa.

Por más que Kiko Hernández ha intentado pasar de los rumores y ha negado la mayor sobre su relación más allá de la amistad con el actor Fran Antón, lo cierto es que no dejan de llegar informaciones al programa para el que trabaja, y de lo más precisas, que hacen que los paparazzi les pillen juntos constantemente.

Este martes Belén Esteban fue un poco más allá facilitando un dato que le ha llegado de buena mano tras haberse filtrado que Kiko pasó parte de las fiestas de Navidad, en Melilla junto a Fran.

La colaboradora confirmó quién ha dado información a Sálvame de los movimientos de Hernández: "Quien filtra todo es gente muy cercana a Fran Antón, sé que es familia y amigos muy cercanos: A mí me llamaron y me dijeron que cuidado porque es alguien cercano a Fran".

Kiko Hernández y Fran Antón: ¿quién filtra su información juntos?

"Kiko a ninguno se lo dijo, ni sus íntimos amigos sabíamos que se iba a ir a Melilla", aseguró Esteban. Además, María Patiño dio más detalles: "Los directores del programa lo que me comunicaron es que la información que maneja el programa de ese confidente es demasiado exacta, con un conocimiento tan preciso que tiene que ser alguien muy cercano".

"Me acaba de llegar una información de que lo filtra el hermano de Fran y con el consentimiento de él", añadió Miguel Frigenti tras escuchar la información de su compañera. Aunque, finalmente, tras el enfado de Kiko Hernández, que le aseguró que si no demuestra sus palabras se puede enfrentar a una demanda, el colaborador se retractó de sus afirmaciones al no poder probarlo.