Kim Kardashian protagonizará y producirá un thriller para MGM Studios de Amazon

Kim Kardashian, la influyente estrella de realities, da un paso en su carrera como actriz y productora, consolidando su presencia en la industria cinematográfica.

Kim Kardashian protagonizará y producirá un thriller aún sin título para MGM Studios de Amazon, prometiendo intriga y misterio, tal como cuenta en exclusiva, Deadline.com.

Kim Kardashian: escalando la cima del cine con MGM Studios de Amazon

Kim Kardashian, la renombrada estrella de reality de 43 años, da un paso en su carrera artística, protagonizará y producirá un emocionante thriller — todavía sin título— para MGM Studios de Amazon.

Acompañada por la hábil guionista Natalie Krinsky y la experimentada productora Bruna Papandrea de Made Up Stories, este proyecto ha sido el epicentro de una acalorada competencia entre estudios destacados, consolidándose como el segundo paquete cinematográfico que Kardashian ha asegurado tras el fin de la huelga de SAG-AFTRA.

El Thriller que desencadenó una batalla de ofertas

El thriller, concebido por la creatividad de Natalie Krinsky, ha sido el foco de una intensa lucha de ofertas entre cinco estudios, siendo finalmente MGM Studios de Amazon el triunfador. La competencia fue feroz, con otros cuatro estudios persiguiendo los codiciados derechos de distribución de esta película repleta de intriga y misterio.

La exclusiva de Deadline ofreció una visión detallada de esta contienda, destacando la participación crucial de Amazon entre los estudios en disputa. Aunque el plan de lanzamiento aún no está confirmado, se especula sobre la posibilidad de un estreno en cines a través de MGM o, alternativamente, una exclusividad de streaming a través de Prime Video de Amazon.

Kim Kardashian: Ascenso como Actriz y Productora

Kim Kardashian no solo encarna el papel principal en este emocionante proyecto; también ejerce su habilidad como productora junto a Bruna Papandrea de Made Up Stories.

Este thriller marca el segundo paquete cinematográfico que Kardashian ha asegurado desde el cierre de la huelga de SAG-AFTRA. Fuentes internas sugieren que este nuevo acuerdo supera en términos de lucratividad al logrado con "The Fifth Wheel", consolidando la creciente presencia de Kim en la competitiva industria cinematográfica.

Estrategias de Presentación y Participación Activa

La participación activa de Kim Kardashian en las reuniones de presentación con Natalie Krinsky ha sido una faceta fundamental detrás del telón. Esta involucración demuestra su compromiso con la calidad y el éxito del thriller.

Desde el fin de la huelga de SAG-AFTRA, Kardashian ha adoptado un enfoque proactivo, celebrando reuniones generales con diversos escritores y productores. La colaboración con Krinsky ha sido instrumental en la conceptualización del proyecto, con la guionista generando la trama durante una reunión inicial, un concepto que ha dejado una impresión duradera en los potenciales compradores.

Natalie Krinsky: creatividad y experiencia en juego

Detrás de la cautivadora trama de este thriller sin título se encuentra la inventiva y la experiencia de la guionista Natalie Krinsky. Con una trayectoria que incluye colaboraciones en series de alto perfil como Gossip Girl y Grey 's Anatomy, Krinsky ha demostrado su versatilidad tanto en la escritura como en la dirección.

Su debut como directora en "The Broken Hearts Gallery" para Sony Pictures le añade un componente adicional de calidad a este proyecto, consolidando la valía del equipo creativo tras la película.

Made Up Stories y Bruna Papandrea: Garantes de Calidad

La productora Bruna Papandrea, a través de su empresa Made Up Stories, se erige como una colaboradora esencial en el desarrollo de este thriller.

Con un historial impresionante que incluye el lanzamiento de cinco series en 2022, como "Pieces of Her" y "Anatomy of a Scandal", Made Up Stories continúa siendo un pilar activo y exitoso en la producción. La colaboración entre Papandrea, Krinsky y Kardashian promete un film singular que se suma a los éxitos anteriores de Made Up Stories en el panorama del entretenimiento.

Perspectivas futuras para Kim Kardashian en la gran pantalla

Este thriller sin título añade otra capa a la creciente lista de proyectos cinematográficos de Kim Kardashian, que incluye "The Fifth Wheel" y su serie sin guión para Hulu, "The Kardashians".

Después de un destacado papel en "American Horror Story" de FX y con la experiencia acumulada en proyectos previos, Kardashian está decidida a consolidar su presencia en la pantalla grande. Con un impulso creciente, la estrella de reality busca dejar una impresión duradera en la industria cinematográfica, y este thriller promete ser un paso significativo en esa dirección.

En resumen, la noticia de Kim Kardashian como protagonista y productora de un thriller sin título para MGM Studios de Amazon ha captado la atención de la industria del entretenimiento. Con un equipo creativo sólido, una trama intrigante y una estrategia activa de participación, este proyecto representa un hito importante en la creciente carrera cinematográfica de la estrella de reality.

A medida que se desvelen más detalles sobre el thriller, los seguidores de Kim Kardashian esperan con entusiasmo su siguiente incursión en la gran pantalla, anticipando un éxito que refleje la dedicación y la ambición de una figura que continúa transformando su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

