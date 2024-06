Jaime Cantizano se eleva con el regalo secreto del Rey Felipe a Doña Letizia

El presentador de La 1 demostró con pruebas prácticas que el "repelente" obsequio que hizo a su esposa "no engaña", como el algodón, salta a la vista. Éxito de crítica y público.

El viaje de cooperación de la Reina Letizia a Guatemala pasará a los anales de la historia de la Corona por muchos motivos, unos de más calado que otros... Es el caso de la camisa blanca que lució a su llegada al aeropuerto internacional de La Aurora y que varios días después sigue dando mucho que hablar.

Y es que, tal como ha publicado ESdiario entre otros muchos medios, se trató de un regalo del Rey Felipe con motivo de su 20 aniversario de boda, tan "secreto" como "perfecto" para la Reina.

No en vano conocedor de los gustos de su esposa, el Monarca concluyó que las características de esta camisa de la marca Sepiia la hacían perfecta para estar metida durante muchas horas en una maleta o directamente puesta porque no solo no necesita plancha, sino que su tela tiene una nanotecnología que neutraliza el olor corporal y reduce las marcas de sudor. Además, seca rápido y tiene más durabilidad y resistencia, por lo que requiere menos cuidados.

Mañaneros comprueba que el regalo de Don Felipe a Doña Letizia es "repelente"

Unas virtudes sobre las que quiso indagar un poco más este lunes el programa de La 1 de TVE Mañaneros, que envió a su reportera a comprobar si era verdad que la camisa de marras ni se mancha, ni se arruga, absorbe el olor corporal y no se moja. Vamos, que repele los líquidos.

Dicho y hecho, la enviada del magacín matinal de Jaime Cantizano hizo una prueba en directo en la misma tienda arrojando agua con una botella sobre la prenda, que llevaba puesta una empleada, para confirmar que por 80-90 euros Doña Letizia iría impecable y de lo más "fresquita".

🔹El regalo secreto del rey a doña Letizia: una camisa que no se arruga, no se mancha, absorbe el olor corporal y repele los líquidos



👕No te pierdas esta prueba en directo @IrinaGarciaM



🟠#Mañaneros10J



📲 @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/wgb8FmNSn4 — Mañaneros (@MananerosTVE) June 10, 2024

Demostraciones empíricas aparte, el Mañaneros de Cantizano comenzó la semana de la mejor manera posible para La 1 de TVE, ascendiendo en los audímetros hasta alcanzar este lunes registros de 8.5%de cuota de pantalla delante de 283.000 espectadores, sus mejores cifras desde el pasado 24 de mayo.