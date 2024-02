El humor que gusta: las críticas a Avilés en su propio programa lanzan Telecinco

Es uno de los periodistas/colaboradores más polémicos de los programas de crónica social y rosa de la cadena, pero eso no quiere decir que no aporte juego entre los espectadores y famosos.

Dentro de la parrilla y los diferentes programas de crónica social de Telecinco la información fluye a favor y en contra de Gabriela Guillén y Bertín Osborne y viceversa de manera bastante "democrática".

Pero si hay alguien que se ha mostrado crítico durante todo este tipo con Guillén ese ha sido José Antonio Avilés en el programa Así es la Vida en el que colabora. El polémico periodista asegura que habría recibido en torno a 15.000 euros de Osborne pero ella asegura que solo ha recibido dos transferencias para ayudarla en su embarazo.

Según Gabriela, Avilés “cantó la lotería” en lugar de dar información y este lunes el colaborador de Telecinco no dudó en responder por alusiones desde el plató de Sandra Barneda.



“Con propósito de ayudarme han sido dos ingresos para ayudarme con el tema del embarazo”, insistía la modelo y optaba por la ironía y las preguntas retóricas: “¿Qué película se monta? Está cantando una lotería o algo".

Es más, aseguraba que ella ha regalado "muchas cosas" al cantante y que siempre ha trabajado, hasta el final del embarazo y está deseando retomarlo: "No tengo por qué explicar en una relación cuánto yo le he dado a él y cuánto me ha dado él, no tengo por qué filtrar estas cosas, Hacienda no me está preguntando".

La "novela por fascículos" de Gabriela Guillén, según José Antonio Avilés

Este lunes Avilés recogió el testigo frente a las críticas recibidas por sus informaciones y contestó que "hay que recordarle que su versión ha cambiado y que no se sostiene", contestaba. Para él, la versión de Gabriela Guillén es "una novela" a la que estaría intentando dar sentido: "Esto es una novela con muchos fascículos, el primero ha empezado a hacer aguas y hay que reflotarla pero no la reflota nadie porque aquí fallan hasta las fechas".

Entre hachazos y cuestionamientos a sus informaciones desde su propio programa, el caso es que este lunes se demostró que al público de Así es la Vida no le importa que se critique el trabajo de José Antonio Avilés, sino todo lo contrario. O al menos eso parece desprenderse de las cifras registradas en los audímetros, donde el magacín de Barneda y César Muñoz comenzó la semana subiendo hasta 10.7% de cuota de pantalla y 1.016.000 espectadores, sus registros más altos desde hace más de un mes.