La guerra en el mundo influencer se aviva con el zasca de Dulceida a Matamoros

La empresaria ha reaccionado a las críticas de Laura Matamoros en Supervivientes, que cargaba contra ella por no haberla invitado a los Premios Ídolo, organizados en Madrid.

El concurso de Laura Matamoros no deja de dar titulares que nada tienen que ver con su participación en el programa de Telecinco. La joven no para de sumar nuevos frentes a los que tendrá que responder cuando regrese a España tras su paso por su paso por el reality.







Tras la polémica generada justo antes de saltar del helicóptero, donde recordaba a la ex mujer de su padre con el mensaje de “Makoke a la calle”, frase que popularizó en contra de la madre de Anita Matamoros, parece que la influencer no piensa mantenerse al margen de la polémica y ahora ha arremetido contra Dulceida, organizadora de los Premios Ídolo y su supuesta amiga, Madame de Rosa, una de sus últimas premiadas.

Un discurso que no encaja con la realidad

Aunque durante años las tres han demostrado tener buena relación, tal y como dejaban ver en sus redes sociales, parece que las tornas habrían cambiado, y la hija de Kiko Matamoros ha asegurado que no estaba invitada a la última edición de los premios organizados por la catalana.

Dulceida y Madame de Rosa arremeten contra Laura Matamoros “Es mentirosa y una niña consentida”

PARA LEER LA NOTICIA CLICA AQUÍ https://t.co/AQLp53xO1L pic.twitter.com/NeJI9iEXPt — YOC CONFIDENCIAL (@CONFI_MYHYV) April 26, 2024

"Sé que fueron los Ídolo el día 14 de marzo, pero no estaba invitada. Yo soy una ídola también. El año pasado hubo una que ganó que me sentó como el culo, pero no porque ganase sino por el discurso que dijo. Y mira que me llevaba bien con ella", explicaba Matamoros visiblemente molesta, dejando claro que hablaba de Madame de Rosa.

Unas palabras que no han tardado en recibir respuesta pues, tanto Dulceida como ex enfermera se han pronunciado al respecto: "Me apetecía que me preguntarais porque nos quedamos en shock cuando dijo que no había sido invitada porque justamente fue de las primeras en estarlo", explicaba Dulceida a los medios, quien ha asegurado que existen mensajes de su equipo en los que se puede ver su confirmación al evento, pero que ella no es la que se encarga de invitar a la gente: "Yo no me encargo de eso ni decido a quién se invita y a quién no. No hago las invitaciones, tenemos a un equipo para eso y para mí esto son tonterías".

Por su parte, Madame de Rosa ha afirmado que el discurso de Laura es "ridículo": "Dice que era una persona que me quería y si hay algo que yo haya dicho, que no se lo he dicho a ella y que le molesta, me lo tendría que haber dicho a la cara y no esperar un año y medio para estar en un programa de televisión y mandarme un mensaje por la tele", respondía a la superviviente.

También ha añadido contundente: "Es un discurso que habla de mí, del mérito que yo tengo por haber empezado de cero. Ella no ha empezado de cero. Que tú niegues que no tienes ese bonus extra es de ser una desagradecida con tu padre porque no es consciente del regalo que le ha hecho", afirmaba, respondiendo directamente a Laura.