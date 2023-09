Lo que hay tras el inesperado beso entre Cristina y Urdangarin: miles de euros

La pillada in fraganti de los exduques de Palma cuando pensaban que nadie les estaba mirando (menos aún fotografiando) tenía una historia detrás de lo más jugosa e impactante.

Después de mucho tiempo negociando parecía que la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin habían llegado a un punto muerto en su acuerdo de divorcio y que la expareja vivía uno de los momentos más tensos desde su separación.

Y sin embargo, este miércoles la revista Hola sorprendía a propios y extraños con una cazada in fraganti en Barcelona a golpe de beso inesperado entre ambos. Un gesto de cariño y acercamiento que daba a entender que entre ellos algo se había desbloqueado.

Este jueves el programa Cuatro Al Día fue un poco más lejos dejando caer que uno de los motivos por los que se habría rebajado la tensión es que Urdangarin ya estaría cobrando una generosa cantidad por parte de la Infanta.

Las cifras varían según las informaciones pero se baraja un montante de alrededor de 6.000 euros mensuales que irían acompañados de una jugosa lista de privilegios: los viajes que realiza a Barcelona o Ginebra para ver a sus hijos estarían también financiados por la hermana del Rey Felipe.

Todo dentro de un marco de acuerdo de divorcio con una cláusula de absoluto silencio que le garantizaría a Urdangarin una muy buena cantidad de dinero.

Los detalles del acuerdo entre la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Desde el plató del magacín de actualidad de Cuatro Juan Luis Galiacho desveló en exclusiva todas las incógnitas que envuelven el divorcio y la paga que recibiría el exduque de Palma: "La primera primicia que vamos a dar es que el divorcio está a punto de firmarse, ya se han logrado finiquitar todos los flecos que estaban pendientes. En los próximos días se firmará el divorcio, pero no nos vamos a enterar con exactitud porque se va a firmar fuera de España, se firmará en Suiza. El dinero no va a entrar en España con lo que no nos vamos a enterar".

Según el periodista de investigación, "en estos momentos Iñaki Urdangarin habría cobrado ya en torno a un millón de euros. La cantidad mensual que va a recibir no son 6.000 euros, es superior, podemos multiplicarlo por cuatro o por cinco… unos 25.000 euros mensuales".

