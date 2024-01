Trascienden los planes del Emérito contra el Rey Felipe y tiembla la Casa Real

El cumpleaños del Emérito va a ser algo más que una celebración. Conocemos nuevos detalles que ahora mismo preocupan en La Zarzuela. La fiesta tendrá un claro fin y un mensaje directo.

Este pasado martes 3 de enero les contamos en ESdiario importantes detalles sobre la fiesta de cumpleaños que el Rey Emérito Juan Carlos tiene previsto celebrar con motivo de su 86 aniversario.

Abu Dabi, y no Madrid, será el lugar elegido por el monarca para festejar con amigos esta fecha tan especial. Les decíamos, gracias a lo revelado por la periodista Pilar Eyre en su blog de la revista Lecturas, que ya hay lista de invitados que aparecen como asistentes seguros en la lista del monarca Emérito. El ex jefe de la Casa Real Fernando Almansa, el ex jefe del CNI Félix Sanz Roldán o su médico de cabecera, Manuel Sánchez, y el periodista Carlos Herrera. Habría que sumar también el nombre de un famoso torero, que el citado medio no ha podido confirmar pero que si se emula la fiesta de 2018, parece claro quién es. No está confirmada, de momento, la presencia de grandes empresarios, aunque sí están invitadas las hermanas Koplowitz y el escritor Mario Vargas Llosa o Los del Río.

A ellos se unen invitados familiares. Las Infantas Elena y Cristina, y todos los nietos Urdangarin y Marichalar que puedan acudir. Felipe Froilán no es duda, como tampoco lo es Victoria Federica, quien adora a su abuelo. Entre los Urdangarin, Pablo es asistencia casi asegurada, así como Irene, que prepara ya su marcha a un viaje de cooperación pero todavía no se habrá marchado. Juan y Miguel, que tienen agendas más complicadas, son quienes podrían faltar.

Ahora la propia Eyre ha dado más datos sobre esta celebración. Ha sido en Onda Cero donde la veterana cronista de las Casas Reales ha explicado que con la celebración de su 86 cumpleaños, el Emérito quiere ir más allá y lanzar un mensaje contra su hijo, el Rey Felipe VI:

“Quiere demostrarle a su hijo, que precisamente está pasando la peor época de su reinado, que él sí tiene un amplio respaldo social, por mucho que su nombre se arrastre de plató en plató y desde La Zarzuela se le intente apartar y humillar".

Palabras de Eyre que, tal y como ha comprobado ESdiario, han provocado una profunda preocupación y malestar en la Casa Real.

El 'dress code' del Emérito

Además, Pilar Eyre ha aportado otro detalle sobre el festejo bastante curioso y hace referencia a cómo quiere Don Juan Carlos que sea el ‘código de vestimenta’ de su celebración: “dress code Marbella”.

Por último, lanzaba también un mensaje sobre los invitados a su fiesta cumpleañera: “el Rey Emérito sabe que aquellos que asistan será porque no les importa absolutamente nada que los señalen como partidarios de Don Juan Carlos frente a Don Felipe".

De esta forma, la polémica está asegurada antes y después de esta celebración de cumpleaños del Emérito que tendrá lugar en unos días en la selecta zona residencial de Abu Dabi.