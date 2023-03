Ágatha Ruiz de la Prada insiste: "Yo no empecé la guerra con Carmen Lomana"

Después de que contara en 'Sálvame' algunos secretos de su relación con la socialité y ésta respondiera de forma contundente, la exmujer de Pedrojota recuerda que ella no empezó la guerra.

Ágatha Ruiz de la Prada se sentaba hace varias semanas en el 'Deluxe' para seguir hablando de la polémica que existe entre ella, Carmen Lomana y su pareja, José Manuel Díaz-Patón y lo cierto es que su testimonio provocó un gran revuelo. La diseñadora de moda dejó claro que la socialité tiene obsesión con ella desde hace tiempo y mostró conversaciones personales entre ambas en las que se veía cómo le hablaba de manera continuada en el tiempo.

Un testimonio que hizo que Carmen explotase ante nuestras cámaras y advertía a la diseñadora que podría sacar las conversaciones completas públicamente: "Si fuera mala persona, pondría los mensajes que tengo".

Así respondía Carmen Lomana a los dardos de Ágatha Ruiz de la Prada. Fuente: (La Sexta). pic.twitter.com/gc47y91nbk — Show España (@ShowEspana) February 4, 2023

La socialité se mostraba de lo más enfadada tras sus últimas declaraciones: "Lo que se vio ahí fue una vergüenza, un ataque contra una mujer de calumnias y de mentiras". Y asegura que no va a permitir que siga hablando de ella: "Lo que quiere es hacerse platós y a mi costa no quiero que siga calumniando e inventando".

Una 'guerra mediática' entre ellas que comenzaba tras unas declaraciones de Lomana en las que aseguraba que Ágatha podría seguir enamorada de Luis Miguel Rodríguez 'el Chatarrero' y no de su actual pareja. Unas palabras que sentaron muy mal a José Manuel y que le hicieron explotar, advirtiendo de que no había hablado de "lo nuestro", pero si seguía diciendo esas cosas de la diseñadora, hablaría.

Este viernes, Europa Press ha podido hablar con Ágatha y lo cierto es que ha querido aclarar que ella no comenzó este conflicto, fue Lomana: "Este es un conflicto que se ha inventado ella hace mucho tiempo. Yo he entrado a los siete años".

Ágatha Ruiz de la Prada: "Estamos exagerando un poquito con el feminismo. Yo mañana no voy a hacer huelga, voy a hacer un día normal. Pensad que la vicepresidenta es mujer, la anterior también, hay un avance enorme y hay que celebrarlo, no estar rabiosos" https://t.co/wWvpuzCPD4 pic.twitter.com/PFpNvPMXEg — Europa Press (@europapress) March 7, 2019

Cansada de esta polémica, la diseñadora nos confesaba que "prefiero muchísimo no hablar de Carmen Lomana. Te agradezco mucho la pregunta, pero no".

Por otro lado, le preguntábamos por la triste noticia del fallecimiento de Laura Valenzuela y aprovechaba nuestras cámaras para mandar sus condolencias: "Acabo de escribir a la niña, fíjate, no hace ni cinco minutos. He puesto en mi Instagram y he visto todo".