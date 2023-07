Julio José se relaja con Sonsoles y cuenta el 'exclusivón' de Enrique Iglesias

El hermano de Tamara Falcí y el cantante pasa por Y ahora Sonsoles de Antena 3 y habla del enlace de su hermana con Íñigo Onieva, pero quizás haya metido la pata con una confesión.

El vespertino de Antena 3, Y ahora Sonsoles, acumula muchas tardes de éxito no ya por su audiencia, que también, sino por los contenidos del espacio que presenta Sonsoles Ónega.

Tal y como ha comprobado ESdiario, este viernes 7 de julio el espacio dedicaba gran parte de su tiempo a hablar de la boda del año, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Además de los equipos desplazados al Hotel Ritz y los colaboradores, el programa de Ónega tenía un invitado de excepción, Julio José Iglesias, hermano de la marquesa de Griñón.

Julio José hablaba con Sonsoles de la pre-boda, a la que ha asistido poco después de salir del plató de Atresmedia.

Julio José Iglesias hablaba relajado con Sonsoles sobre la boda, el traje elegido para la ceremonia o de otros eventos familiares. Y, precisamente, hablando de las bodas de otros miembros de la familia saltaba la liebre, en forma de exclusiva mundial sobre su hermano, Enrique Iglesias.

Isabel Preysler, Enrique Iglesias y Ana Boyer

La presentadora de Y ahora Sonsoles hablaba de su madre, Isabel Preysler, y de la circunstancia de que ya "ha casado a varios hijos". El invitado respondía afirmativamente explicando que "sí, está mi boda, la de mi hermana Ana [Boyer]...".

Sonsoles entonces comentaba algo que era (hasta ahora) algo público y notorio, "bueno, tu hermano Enrique no se ha casado".

Y soltaba la bomba en forma de exclusiva, quizás por despiste y espontaneidad: "bueno, mi hermano lo que no hizo fue una boda grande".

En ese momento el programa daba paso a publicidad y a la vuelta de la pausa ya Sonsoles Ónega sabía lo que tenía entre manos: "Bueno, he dejado escapar una exclusiva que me acabas de dar, que Enrique se ha casado y no lo sabíamos...".

Julio José Iglesias sonreía pícaramente entonces y la presentadora le decía: "es que no puedes engañar, eres transparente con tu mirada", palabras que provocaban las risas del hijo de Julio Iglesias.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Enrique Iglesias y Anna Kournikova viven una historia de amor juntos que ya supera las dos décadas, esta pareja supo cultivar el amor alejados de los medios y de sus seguidores.

Desde entonces ha habido varias veces rumores sobre una supuesta boda. Se llegó a hablar de una boda secreta en Puerto Vallarta, México. Anna anunció su retiro del tenis, y los rumores de matrimonio volvieron a sonar. Lo mismo ocurrió en 2006, cuando se la vio con otro anillo en mano, y todo apuntaba a que en efecto la prensa no se había enterado de la celebración.

El rumor cobró vida de nuevo en el año 2020, cuando la tenista, que había dado a luz a su tercera hija con Enrique, cambió su nombre en el perfil de sus redes sociales e incluyó el apellido de Enrique: “Anna Kournikova Iglesias”.

Ahora el programa de Sonsoles ha confirmado casi accidentalmente ese enlace matrimonial.