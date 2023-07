Griso se apunta la gran entrevista: “drogas, abusos e intentos de suicidio”

El hijo de Mar Flores, en la picota tras conocerse que puede entrar en prisión por delitos de estafa, elige Antena 3 para contarlo todo, todo desde el principio de sus problemas.

Hace poco más de una semana conocíamos los problemas con la justicia de Carlo Costanzia. El hijo de Mar Flores era condenado a 21 meses de prisión tras ser acusado de un delito de estafa vinculado con la compraventa de coches de lujo. Sin duda, la noticia marcaba un gran revuelo que hizo que incluso su madre diera la cara por él frente a los medios, reiterando que, aunque estuviera «dolida» con lo que se había publicado, seguía confiando plenamente en la inocencia de su hijo.

Hasta el momento, Carlo había optado por el máximo silencio, sin posicionarse con respecto a lo ocurrido de cara a la esfera pública. Este jueves 6, el programa de Y ahora Sonsoles, conseguía sus primeras palabras en exclusiva mientras andaba por la calle de la capital, donde se mostraba sereno y amable anunciando que muy pronto contaría todo.

Y así ha sido, ha elegido Antena 3, porque este viernes 7 de julio, Susanna Griso ha dado el chupinazo: el hijo de la modelo ha dado un paso al frente y se ha sentado en riguroso directo en el programa de Espejo Público, donde ha hablado por primera vez para dar su propia versión sobre el delito del que está acusado.

Tal y como recoge Look. Carlo ha comenzado a contar que fue engañado por un supuesto empresario que alquilaba coches de lujo y que le animó a fundar una empresa. Según su versión, él también fue víctima de esta ilegalidad y, aunque le ha denunciado en dos ocasiones, no ha podido evitar la condena. “Soy un personaje público y por eso estoy aquí hablando, pero quiero decir que del que se debería estar hablando en todos los sitios y diciendo a la gente que tenga cuidado con él es con Roberto (su socio) y no conmigo”, decía.

Carlo Costanzia confiesa

Admitía que no sospechó nada y que reconoce que “no ha sido el más listo del mundo” porque entró en ese ambiente como “novato” con un “mal asesoramiento” por parte sus abogados. Durante la entrevista, Costanzia ha ido abriéndose poco a poco, confesando cómo le han llegado a pasar factura todos los errores que ha cometido en la vida. “No solo me han hundido completamente mi carrera, sino que también a nivel mental me está costando mucho. Yo he pasado por muchas cosas feas en mi vida y sé cómo me tengo que comportar en este momento y tengo el pellejo muy duro… pero hay días que no me quiero levantar de la cama”, manifestaba, añadiendo que incluso tiene un cierto “pánico social”.

Echando la vista atrás, Carlo ha hablado por primera vez de algunos de los episodios más traumáticos de su infancia. “A mí me hacen un bullying continuado y no solo me pegan y me insultan a mí, sino que también decían todo tipo de insultos hirientes a mi madre”, contaba. Recuerda que por esa época ya comenzó su tratamiento psicólogo, llegando incluso a tomar antidepresivos. “La psicóloga me llegó a comentar que tenían que quitarme el pestillo del cuarto porque creían que podía tener problemas de autoflagelación o intento de dañarme. Vivía en una burbuja de depresión y de oscuridad” sostiene.

Con Susanna Griso

“Era una situación bárbara. Yo, por desgracia, escogí la vía fácil de evadirme por medio de sustancias desde muy temprana edad. Mi primer contacto con ciertas sustancias fue a los 11 años. Empiezo con el alcohol, tabaco… y luego ya hachís. Y más adelante, en mi adolescencia, ya toco fondo” reconocía.

Con la voz entrecortada, concluía su entrevista con Susanna Griso en Espejo Público mandado un mensaje a todas las personas que estén viviendo una situación parecida: “Es importante encontrar la fuerza para seguir para delante, porque la vida, dentro de lo que cabe, es muy bonita. […] Yo sin el apoyo familiar y las pocas y buenas amistades que tengo, no habría llegado hasta aquí”, concluía.