Alarma total en Casa Real: lista la docuserie de Doña Letizia y Jaime del Burgo

Ha sido la prensa inglesa la que ha ‘comprado’ el discurso del polémico ex cuñado de la esposa del Rey Felipe y se hace eco de una inquietante noticia para La Zarzuela y la Familia Real.

El ex cuñado de la Reina Letizia, Jaime del Burgo, era un personaje totalmente olvidado del panorama mediático hasta que hace unos meses, con la colaboración de Jaime Peñafiel entre otros (asunto que le costó su puesto en el diario El Mundo), volvía a la palestra con la publicación de un hilo de post, en la red social X, que hablarían de una supuesta y pasada relación sentimental con la actual Reina.

Todo ha saltado ahora que se cumplen que el 20 aniversario de la boda de los entonces Príncipes de Asturias, una fecha que se celebraba este pasado miércoles 22.

El ex marido de Telma Ortiz se prodigaba entonces en algunos medios y sus comentarios en X provocaron un auténtico seísmo en la Casa Real, un terremoto real aunque oficialmente La Zarzuela jamás se ha pronunciado sobre esos post, que más bien se trataban de acusaciones a Doña Letizia y comprometían el matrimonio con el Rey Felipe VI.

Después de varias semanas de dimes y diretes, comentarios y rumores Del Burgo era arrollado por la actualidad y volvía a ser invisible para la prensa e incluso para las redes. Pero ahora, tal y como ha comprobado ESdiario, vuelve a la carga gracias a que un destacado medio de comunicación británico ha vuelto a darle pábulo a sus teorías.

Se trata del Daily Mail se ha hecho eco de las palabras del ex cuñado de la ahora Reina.

El artículo del Daily Mail.

Al artículo lo precede un amplio titular: What's really going on in Queen Letizia's marriage? 20th anniversary of her wedding to King Felipe is marred by ex brother-in-law who continues to claim they had an affair - and is planning a TV series to share the 'truth' (¿Qué está pasando realmente en el matrimonio de la reina Letizia? El vigésimo aniversario de su boda con el rey Felipe se ve empañado por un ex cuñado que sigue afirmando que tuvieron una aventura y está planeando una serie de televisión para compartir la "verdad").

Cuenta el citado medio inglés que Del Burgo, que reside en el Reino Unido, prepara una serie para contar “toda la verdad”, de hecho se titula Nada más que la verdad, de lo acontecido entre él y Letizia Ortiz.

Letizia Ortiz, serie de 8 capítulos

Explican que “Del Burgo recurrió a X para afirmar que había abandonado sus planes de publicar su propio libro revelador y que en su lugar produciría un documental de ocho capítulos, titulado Nada más que la verdad”.

El Daily Mail destaca el anuncio del ex cuñado: “Y Nada más que la Verdad, el libro que prometí, será en cambio una película para televisión y un documental de ocho episodios. Comenzaré la producción después del verano. Próximamente en 2025”.

El periódico británico explica que en su publicación también volvió a compartir un selfie sin fecha que la Reina de España, de 51 años, se tomó frente al espejo del baño durante uno de sus embarazos. Anteriormente sugirió que esto es una "evidencia" de su relación.

Una de las publicaciones de Jaime del Burgo en X.

En el artículo del Mail cuentan a sus lectores que en “sus últimos comentarios se producen después de que borrara misteriosamente todas sus publicaciones en X. Parecía haber reiniciado su cuenta de redes sociales en marzo, después de vaciar por completo su perfil”.

“A principios de ese mes, su foto de perfil había sido reemplazada por un simple fondo negro. La imagen de portada también era una imagen borrosa esquiva (sigue siendo la misma), y no siguió ninguna cuenta, aunque ahora sigue a Elon Musk, propietario de X.