El suegro del Rey Felipe reaparece tras 20 años y habla de “morbos innecesarios"

El padre de la Reina Letizia ha concedido una entrevista después de años apartado y lo hace después de que algo importante haya cambiado en su vida. Habla para un periódico local gallego.

Poco o nada se sabe de la discreta vida que ahora lleva el padre de la Reina Letizia. Jesús Ortiz decidió, hace más de dos décadas, quedarse en silencio y apartarse lo máximo posible del foco mediático.

Han pasado más de 20 años y ahora el suegro del Rey Felipe VI ha decidido romper su silencio y ha concedido una entrevista (que especifican es telefónica) al periódico gallego Faro de Vigo. ¿Ha hablado Ortiz de los actuales Reyes de España?

En la entrevista Ortiz cuenta cómo es su vida ahora tras finalizar su última relación laboral. En la actualidad, el padre de la Reina escribe reportajes de viajes, cultura e historia, por ejemplo, uno de los últimos, sobre Baiona y la celebración de La Arribada.

Unas declaraciones en las que Jesús Ortiz aprovecha para hablar del periodismo en el más amplio de los sentidos, esto es, de cómo aprendió la profesión de la mano de su madre, Menchu Álvarez del Valle y de cómo la percibe a día de hoy: “A los diez años ya quería ser periodista”, ha asegurado. Tal como recalca Jesús Ortiz, “estar informado es una obligación ciudadana”, pero recalca que dos de los grandes problemas a los que se enfrenta la profesión en la actualidad es la falta de rigor y la polarización que, según expresa, “impulsa a las audiencias a ‘clasificar’ a los periodistas”.

Pero, sin duda, el momento más interesante de la entrevista ha sido cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que escriba un libro, unas memorias, en las que naturalmente tendría que contar sus vivencias con su hija, Letizia Ortiz, antes y después de formar parte de la Familia Real en un momento, el actual, en el que se está cuestionando a su hija y la relación personal con su marido.

Jesús Ortiz: libro o no a la vista

Por el momento ese libro que les decimos en ESdiario no verá la luz:: “No serviría más que para alimentar morbos innecesarios. No le voy a dar yo motivos a nadie para que llene páginas, opiniones y horas de televisión y radio. No tengo ningún interés Tengo más que perder que ganar con esas cosas, no merece la pena”. Eso sí, ha reconocido en la entrevista que en alguna ocasión lo ha pensado.

Por último, Jesús Ortiz ha evitado hacer algún tipo de comentario sobre la Familia Real y, quizás para compensar ese silencio, sí ha querido desvelar un asunto hasta ahora desconocido de él: es músico de oído y ha contado que puede pasar horas tratando de sacar con la guitarra los acordes de un tema o versionándolo al piano.

Si sabemos también que el padre de Doña Letizia y suegro del Rey Felipe VI es, como su hija, un lector empedernido y sus preferencias pasan por artículos de investigación o temas relacionados con el mundo de la comunicación, relegando a un segundo plano a otros géneros como la ficción.