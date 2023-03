‘Pinocho’ hace honor a su apodo y bate el récord de mentiras en el polígrafo

El presunto hijo de Bernardo Pantoja contestó a las grandes incógnitas sobre su relación con la familia, pero mintió sobre si tonteaba con su la que ya sabía que era su hermana, Anabel.

Luis Manuel Vicente Rico, más conocido en el faranduleo televisivo por ‘Pinocho’, dice ser el hermano de Anabel Pantoja por parte de padre. Hace un par de semanas, el andaluz convencía a parte de los colaboradores de ‘Viernes Deluxe’ con su discurso, pero quedan muchas cuestiones por resolver.

¿Cómo es su la relación real con la viuda del padre de Anabel? ¿Por qué no ha demandado legalmente a Anabel para demostrar que es su hermana? ¿Por qué no tomó una muestra de ADN a su supuesto padre en vida si apoyaba que luchara por el apellido Pantoja? Puede que Pinocho intente engañar a la audiencia y a su presunta hermana, pero a quien no puede engañar es a la máquina de Conchita.

Pinocho ha hecho honor a su apodo y ha batido récord de mentiras en el polígrafo de Conchita #polipinocho #ViernesDeluxe https://t.co/IkaE9NOrD6 — Telecinco (@telecincoes) March 25, 2023

Durante los meses en los que el fallecido hermano de Isabel Pantoja se encontraba delicado de salud, muchas son las ocasiones que le hemos visto en la casa o ante las cámaras... pero no era hasta hace dos semanas cuando rompía su silencio por primera vez en un programa de televisión.

'Pinocho' quiere que Anabel Pantoja se haga las pruebas de ADN para saber, de una vez por todas, si es hijo de Bernardo, tal y como él mismo se lo desveló un día, pero dice no tener dinero para interponer la correspondiente demanda.

🌟Junco, pareja del fallecido Bernardo Pantoja, llama en directo al 'Deluxe' para desmentir a 'Pinocho' pic.twitter.com/5zkiCAiwwz — Seram1 (@Seram110) March 25, 2023

Al parecer, la madre de ‘Pinocho’ tuvo una relación extramatrimonial con el hermano de Isabel Pantoja cuando estaba casada con la persona que ejerció como padre y se quedó embarazada. Un secreto a voces del que siempre ha oído hablar en Triana, pero del que no supo toda la verdad hasta que, supuestamente, el padre de la influencer le confesó que era su padre.

Junto tuvo que llamar

'Pinocho' volvió al plató del 'Deluxe' y se sometió al polígrafo, donde batió el récor de mentiras y su relato provocó la llamada en directo de Junko Takahashien, viuda de Bernardo, para negar lo que estaba contando: ni su marido le dijo nunca a ‘Pinocho’ que era su hijo ni estuvo en el hospital cuando éste estaba hospitalizado.

Pinocho está haciendo buen honor a su apodo #polipinocho #ViernesDeluxe pic.twitter.com/l5okzqgTYA — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) March 24, 2023

"No me dijo que fuera su hijo, nunca me dijo nada de eso", decía Junko ante el relato de ‘Pinocho’, poniéndole contra las cuerdas ya que resulta muy extraño que la viuda de Bernardo nunca escuchase por boca de éste que 'Pinocho' era su hijo. "A mi casa ha venido acompañado de su amigo de toda la vida y lo ha hecho dos veces, pero al hospital no, porque yo no quería", añadía.

Los colaboradores aprovechaban la intervención de Junko para preguntarle sobre la relación de Bernardo y su hija Anabel, a lo que ésta aseguraba que "la quería muchísimo y estaba orgulloso de ella. La veía por televisión. Nunca ha hablado malamente de ella, nunca, nunca, él siempre queriendo a su familia".

¡Vaya nochecita nos espera! ¡Hoy el protagonista es el poliDeluxe! Pinocho y Víctor Sandoval ya se han sometido al polígrafo… ¡Nos vemos en un ratito! pic.twitter.com/YEToozIIgc — Deluxe (@DeluxeSabado) March 24, 2023

En un intento de desmontar la versión de Junko, 'Pinocho' aseguraba que "ha llamado por miedo porque la quedan dos días en la casa y tiene miedo de que la echen. Ha llamado para lavar la imagen, pues por lo que tengo entendido le queda mes y medio para estar en esa casa".

La lista de mentiras y verdades

¿Has ido diciendo por Triana que le compraste al marido de María Patiño un coche de alta gama? No. Miente

¿Es cierto que Bernardo Pantoja acudió a tu primera comunión y a algunos cumpleaños tuyos cuando eras un niño? Sí. Dice la verdad.

¿Traicionaste al primo de Anabel Pantoja avisando a un fotógrafo para que le grabara saliendo de un bar de lucecitas? No. Miente.

¿Tienes en envidia del alto nivel de vida de Anabel Pantoja? No. Miente.

¿Le has asegurado a varias personas de tu entorno que tu madrina de bautismo es Isabel Pantoja? No. Miente.

¿Era Junco quien te avisaba cuando Bernardo estaba en el hospital a espaldas de su hija Anabel? Sí. Dice la verdad

¿Crees que Bernardo no te reconoció públicamente como hijo porque tenía miedo a la reacción de los Pantoja? Sí. Dice la verdad.

¿Estás convencido al cien por cien de que eres hijo de Bernardo Pantoja? Sí. Dice la verdad.

¿Te confesó en alguna ocasión Bernardo Pantoja que eras su hijo? Sí, verdad.

¿Te propuso Bernardo Pantoja hacer una exclusiva conjunta para contar que eras su hijo? Sí. Dice la verdad.

¿Te llaman Pinocho por el tamaño y el grosor de tu miembro viril? Sí. Dice la verdad.