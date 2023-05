Tras el fin de Sálvame Laura Fa mete el miedo en el cuerpo a los políticos

Quién más quien menos tiene que pensar en su futuro y sobre todo los colaboradores del magacín de corazón de Telecinco que echa el cierre en unos días. A algunas no se les caen los anillos.

Ahora que ya se sabe con certeza el día en el que Sálvame echara el cierre definitivo, los diferentes colaboradores del veterano magacín de Telecinco llevan semanas analizando en directo sus planes de futuro, actualizando y el currículum y hasta probando con nuevos trabajos por lo que pueda pasar cuando se queden en el paro.

Este martes le tocó el turno a Laura Fa. Su carrera periodística no se limita a Sálvame y su recorrido habla por si solo. Además de sus colaboraciones en medios catalanes y de sus Mamarazzis junto a Lorena Vázquez en El Periódico, donde destapan no pocas exclusivas del corazón, últimamente se ha sumado el podcast de Mtmad En todas las Salsas que, entre otros bombazos, ha puesto sobre la mesa las presuntas pilladas in fraganti de Eva Soriano y el actor Maxi Iglesias.

No obstante, a la colaboradora de Telecinco también le afecta mucho el final del programa como al resto de sus compañeros y tiene que pensar en su futuro.

Laura Fa no descarta volver a ser visitadora médica... ni política

Como amante de la profesión periodística, espera seguir triunfando como profesional y seguir avanzando con su carrera, haciendo siempre lo que más le gusta. Algo que no le ha impedido pensar en profesiones alternativas por si acaso.

Así, este martes recordó antiguos trabajos a los que tuvo que dedicarse antes del periodismo, como el de visitadora médica, algo que no descarta volver a retomar si es necesario. Pero, ojo, porque tampoco descarta entrar en política.

A Laura Fa le encantaría trabajar en su ciudad natal en alguna causa social u organización, por lo que la política sí está en sus planes y mucho más presente de lo que cualquiera pudiera pensar. Entre risas reconoció que es una de las cosas que más feliz le haría: "¡Laura Fa For President!". ¡Qué tiemblen los políticos!