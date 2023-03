Adara Molinero vomita por culpa de la prueba de recompensa de Supervivientes

Carlos Sobera anunció un cambio inesperado y muy drástico en Honduras. Diego Pérez vuelve a ser salvado por segunda vez consecutiva gracias a la audiencia; Gema, Artùr y Sergio en peligro.

Como todos los martes en Supervivientes. Tierra de Nadie, Laura Madrueño realizó la prueba para conocer al primer salvado de la expulsión de la semana. Gema Aldón, Diego Pérez, Sergio Garrido y Artùr Dainese se subieron a la tabla suspendida encima del agua para saber quien de los cuatro era el más apoyado por el público.

Desde los Cayos Cochinos la presentadora mantenía la tensión, dejando que cada concursante explicara los motivos por los que se querían quedar una semana más en el reality de supervivencia. Gema fue la primera en dejar caer sus palabras: "Si me salvo vería que España está conmigo y que tengo apoyo fuera".

Sergio Garrido, quien no se esperaba la nominación de sus compañeros, añadió "me ha sentado mal la nominación y he pasado una semana dura. Si tuviera apoyo fuera, me daría mucho ánimo y fuerzas".

Sin embargo, el primero en caer al agua fue Sergio y, apenas 5 minutos después, Artùr también se vio obligado a tocar el agua fría de Honduras, todo quedó entre Aldón y Diego. "Gema ha tenido suerte en las pruebas esta noche, pero la suerte es caprichosa", declaró la presentadora. Tras dejar caer esas palabras cortó la cuerda arrojándola al mar, quedando Diego Pérez salvado de la nominación por segunda vez consecutiva.

Las pruebas de Supervivientes se van complicando cada vez más

Las pruebas poco a poco se vuelven más complicadas y algunas incluso más graciosas; las que tuvieron que superar no dejaron indiferente a nadie y menos a Adara Molinero. Los supervivientes de cada equipo tenían que superar una yincana montada encima del mar y resolver un puzle para recibir la recompensa. Jonan, Gema y Adara lo consiguieron pudiendo saborear un trozo de tortilla que ellos mismo se repartieron.

Esta recompensa no era la única de la noche, los concursantes se tuvieron que juntar por parejas teniendo que adivinar la canción que estaba interpretando su compañero con la cabeza sumergida en agua, pudiendo recordar el momentazo de la edición pasada que nos dejó Kiko Matamoros y Ana Luque con La BAMBA. Los primeros fueron Adara y Diego.

Buen momento para recordar uno de los momentazos más históricos que se marcaron Kiko y Ana en esta prueba #TierraDeNadie2



pic.twitter.com/EY31nl9xuW — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) March 14, 2023

A la madrileña le tocó cantar Esta Cobardía de Chiquetete, pero el que fue participante de La Isla de las Tentaciones no la supo adivinar. La recompensa se vio truncada obligándolos a saborear durante 30 segundos mocos de vaca. Adara tuvo varias arcadas provocando que vomitara posteriormente, mientras 'James Lover' se los ha comido sin pestañear. "Tengo tanta hambre que me da igual", ironizó el superviviente.

En esta edición el fuego ha provocado una serie de catastróficas desdichas, desde una sanción por usar papel higiénico hasta el segundo accidente de la edición. Alma Bollo se encontraba intentando prender la llama junto con su equipo, cuando por un fatal despiste pisó una multiusos. La herramienta le había provocado una herida que tenía muy mala pinta. "Me voy a marear y todo con la sangre", se quejaba la hija de Raquel Bollo. Fue atendida por los servicios médicos al momento y afortunadamente, no era nada grave reincorporándose en su grupo más tarde, contando que se le habían vendado y que todavía le dolía un poco.

Carlos Sobera anunció que en la próxima gala un cambio inesperado y muy drástico sucederá en Honduras. Después de anunciar al nuevo expulsado, los equipos cambiarán por completo. Han pasado tan solo tres semanas de concurso, pero la organización ha tomado la decisión de alterar el curso de la mecánica por sorpresa. Así lo ha comunicado el presentador de Tierra de nadie a los telespectadores, pero los concursantes conocerán todos estos detalles, en directo, dentro de dos días. "Pasado mañana todo va a cambiar en Supervivientes: Tierra de Nadie desaparecerá y la playa se dividirá en dos únicos grupos", ha revelado.