Las redes no tienen piedad y rebautizan al nuevo Santiago Bernabéu

Las redes no tienen piedad, ni siquiera durante el transcurso de una obra que promete ser icónica, al menos eso nos dijeron, y que no es otra que el nuevo estadio Santiago Bernabéu. Cuatro años de reforma después, el aspecto exterior del estadio parece prácticamente concluido. Pero hete aquí que hace dos noches se hizo una prueba de iluminación... y el resultado es radicalmente distinto al de aquella maqueta presentada en septiembre de 2012 que determinaba el aspecto final del estadio.

Algunos medios de comunicación advirtieron en primavera que existían algunos problemas respecto a la llamada "piel envolvente" del estadio. Algunos, entre los que se encuentra EsDiario, que había habido un problema en las medidas de las lamas (cada una de las láminas que recubren el estadio) y que eso permitía que entrara el agua, el viento y la luz dentro del recinto. Otros, los más pelotas, dijeron que Florentino Pérez en persona, el presidente del Real Madrid, no estaba satisfecho con el resultado y había decidido tomar el toro por los cuernos y cambiar el diseño exterior haciendo algunos retoques.

