La otra cara de la Copa: Nadal, batalla campal, el himno y una boda surrealista

El Athletic se proclamó campeón de la Copa del Rey en La Cartuja, pero Sevilla vivió todo tipo de eventos durante el día en la previa de este choque que se decidió en la tanda de penaltis.

El Athletic se llevó la Copa del Rey al imponerse en la tanda de penaltis al Mallorca en el Estadio de La Cartuja. Dani Rodríguez adelantó a los bermellones, mientras que Sancet igualó la contienda en la segunda mitad. El marcador no se movió del 1-1 y todo se acabaría decidiendo en los penaltis, donde Álex Berenguer y Julen Agirrezabala se erigieron como los héroes de un cuadro vasco que también pudo presumir de que Nico Williams se llevará el MVP del encuentro.

Pero quitando el partido, en Sevilla se vivió de todo durante las horas previas a la disputa de la final de la Copa del Rey. Hubo invasión vasca, ya que 80.000 aficionados del Athletic viajaron hasta la ciudad andaluza y fueron protagonistas de una boda en la que los novios se llevaron una gran sorpresa. También estuvo presente Rafa Nadal como hincha especial del Mallorca, pero también hubo notas negativas con el himno de España siendo pitado por unos aficionados y por la batalla campal que hubo entre radicales.

Empezando por esto último, el bulevar de la Alameda de Hércules, en el casco histórico de Sevilla, ha vivido en la tarde de este sábado un enfrentamiento entre seguidores del Mallorca y del Athletic Club. Fuentes de la Policía Nacional han informado a Europa Press de que los agentes se movilizaron inmediatamente para abortar la refriega, traducida en un intercambio de bengalas y mobiliario de hostelería entre seguidores de ambos equipos, y disolvieron a los grupos protagonistas de la liza. Los agentes tomaron la identificación de cinco de estas personas, según la Policía Nacional, que precisa que no hubo detenciones.

Por otro lado, la mayoría de aficionados del Athletic Club optaron por animar a su equipo durante la interpretación del himno nacional de España en los instantes previos a la final de la Copa del Rey. Pese a que el club vasco había pedido que no se silbase, la hinchada rojiblanca hizo oídos sordos conbastantes pitos y mucho ruido pero, sobre todo, el cántico de 'Goazen Athletic' ('vamos Athletic'), con las bufandas al viento, durante el himno.

Una de las imágenes de la final de la Copa del Rey fue la presencia de Rafa Nadal en el palco de La Cartuja. El tenista manacorí, que renunció a Montecarlo, pudo asistir al encuentro para animar al Real Mallorca. "El cuerpo no me deja, se me está haciendo difícil. Llevo un año y medio complicado, lo estoy intentando cada día. Tengo cosas que solucionar y la realidad es que de momento no estoy consiguiendo ponerme en disposición de competir, es duro", dijo en el Estadio de La Cartuja.

Finalmente, horas antes de la final de la Copa del Rey los aficionados vascos se toparon con una boda en plena ciudad de Sevilla y no dudaron a la hora de unirse a la fiesta, dándole un toque especial. "¡Son del Athletic, los novios son del Athletic!", "¡Qué se besen!" o "¡Qué viva los novios!", fueron alguno de los gritos de la hinchada vasca cuando abandonaban la iglesia.