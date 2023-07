La escandalosa cifra que le pide Mbappe al Real Madrid para fichar por el club

Un colaborador de El Chiringuito y subdirector de Marca pone sobre la mesa la cantidad que pide el delantero galo como prima de fichaje para recalar en el Nuevo Santiago Bernabéu

Lo llevan leyendo varios años: "Mbappé está en el PSG pero es una jaula de oro". El delantero francés tiene todos los parabienes económicos que un futbolista puede soñar en el conjunto parisino, pero parte de la Prensa se empeña en decir que esa millonada que cobra de la propiedad catarí del equipo francés le tiene atado sin remedio al Parque de los Príncipes sin poder cumplir su sueño, que no sería otro que jugar en el Real Madrid.

Pero cuando uno se pone a reparar en las noticias que salen del entorno del presidente del club blanco en relación con el fichaje de Mbappé, la realidad toma otro color. Por ejemplo, José Félix Díaz, contertulio de El Chiringuito y subdirector del diario Marca, asegura en una información publicada hoy en el periódico madrileño que Kylian Mbappé pide una suculenta prima de fichaje para convertirse en jugador madridista.

No hablamos de una prima de fichaje al alcance de cualquier bolsillo. El subdirector del rotativo deportivo asegura que son... ¡240 millones de euros! los que pide Kylian Mbappé para convertirse en jugador madridista este verano. "El delantero quiere 240 millones de euros en todos los conceptos en caso de ser traspasado este verano", escribe. Una cantidad desorbitada que hace que el Madrid ni se plantée ahora mismo contratar al galo.

Porque esa es la segunda parte de esa información. Que el Madrid quiere ficharle, claro, pero no si hay que manejarse en esas cifras. "No eran esos los planes de la entidad madridista y, por el momento, el delantero francés sigue sin entrar en esa programación hecha a la hora de reforzar al equipo blanco. En Valdebebas no dan la espalda a todo lo que está sucediendo alrededor del delantero, pero el pensamiento que mantienen respecto al futuro de Mbappé habla de un futbolista preso del dinero y que lo único que ha hecho ha sido exponer su deseo de no renovar contrato en 2024 y de cumplir lo firmado".

Ni Mbappé ni nadie más

Además, Marca asegura que "La duda radica en saber si esa ausencia del nueve en la primera plantilla (del Real Madrid( puede ser algo eventual a la espera de la llegada de un jugador que asuma ese rol. Hay nombres sobre la mesa, pero pocas ganas de afrontar otra operación porque lo crean o no se sigue mirando la economia, la estabilidad del club y, en especial, la del vestuario antes de incorporar a otro delantero. No hay alternativas a Mbappé. Hay opciones remotas de completar plantilla". Como ya dijo Florentino Pérez, plantilla cerrada.