Modric renueva una temporada más y dejaría a Mbappé sin el dorsal 10 del Madrid

El croata despeja la incógnita y seguirá de blanco una temporada más: será el segundo capitán y jugará en el Bernabéu hasta los 39, aunque deja sin su número favorito a la tortuga francesa

Modric, don Luka, 2024. El Real Madrid ha confirmado de manera oficial que el talentoso centrocampista croata, tal vez el mejor medio del Siglo XXI, se quedará la próxima temporada en el conjunto blanco, prolongando su estadía en el Santiago Bernabéu hasta dos meses antes de cumplir los 39 años. Será el segundo capitán, tras Nacho Fernández.

Modric se ha convertido en leyenda no sólo del Real Madrid, sino del fútbol mundial, sin elevar el tono de voz en ningún momento. Tampoco ha sido así durante esta renovación, aunque los cantos de sirena por parte del fútbol de Arabia Saudí han sido constantes y quien sabe si malintencionados. El jugador croata, que llegó al club blanco en 2012 procedente del Tottenham, por 30 millones de euros y recomendado por José Mourinho, tras un culebrón florentiniano repleto de requerimientos de transferencia, no presencia en entrenamientos y negociaciones interminables, es el santo y seña de este Real Madrid y seguirá vistiendo de blanco un año más.

“Quiero seguir porque me lo merezca, no porque me lo regalen”, dijo en Anfield el pasado 20 de febrero. Hasta hace una semana, tenía la posibilidad de irse a Arabia Saudí, cobrando 200 millones. Pues la respuesta a esa supuesta ofierta ha sido tajante: no. Lukita quiere seguir siendo importante de blanco y con su selección, porque no piensa dejar de jugar con su país, Croacia. Modric tiene puestas muchas ilusiones en la campaña que viene, se ve aún con fuerzas para ser importante a las órdenes de Ancelotti y también con la arlequinada. En el Madrid tendrá que empezar a dosificar aún más sus minutos que este curso, pero Ancelotti tiene tantos perfiles diferentes en el medio (Modric, Kroos, Camavinga, Tchouaméni, Valverde y Ceballos) que podrá rotar sin mucha preocupación.

Mbappé sin su 10

La renovación de Modric dejaría además, si es que llega en medio de la fenomenal tormenta galáctica conformada otro verano él en torno a él, sin el preciado 10 a la espalda a Kylian Mbappé, el dorsal que luce en el PSG y en la selección francesa. Según Marca, el Madrid le reserva el 9, un dorsal que chirría frente a sus habilidades y sus posibilidades de juego, pero eso decían en Marca. También Cristiano Ronaldo debutó con el dorsal 9 en el Real Madrid antes de regresar a su 7 talismán. Y Benzema fue el dorsal 11...