Dos goles del argentino certifican la remontada atlética ante el Cádiz. El Madrid trituró al Girona y Sergio Ramos le dio la victoria al Barcelona con un gol en propia meta

El Atlético aún tiene Correa para disputarle LaLiga a Real Madrid y Barcelona. El equipo rojiblanco supo sufrir para imponerte 3-2 al Cádiz remontando un 0-2 en contra con dos goles del argentino, lo que le permite solar aún por el título. Los blancos arrasaron 0-3 al ya no tan sorprendente Girona y el Barcelona tuvo que encomendarse a Sergio Ramos para derrotar 1-0 al Sevilla con gol en propia meta del camero. Y mientras, emerge una figura en el Betis, el hispano-senegalés Assane Diao. Así fue la octava jornada de la competición.

Girona-Real Madrid (0-3)

Un gol y una asistencia de Bellingham. Un gol y una asistencia de Joselu. Gol de Tchouameni, al fin. Partidazo tremendo de Camavinga como lateral izquierdo... y una entrada absurda, peligrosísima y denunciable de Nacho en la prolongación, con el partido resuelto, que casi le cuesta la pierna a Portu. El Real Madrid se recupera con dos triunfos del traspié del Metropolitano en casa del equipo revelación, que no jugó mal pero que no fue contundente en las áreas. Meritazo del Girona de Míchel, en cualquier caso.

Barcelona-Sevilla (1-0)

El Barcelona, sumido en una crisis de juego y de lesiones más que importante, sigue amarrando resultados y sumando de tres en tres. Ante el Sevilla, un gol de Sergio Ramos en propia meta le dio el triunfo en un encuentro en el que los de Mendilibar no merecieron perder. Pero el conjunto azulgrana, con De Jong y Pedri lesionados, sigue sumando bajas: esta vez le tocó a Raphinha. Los tres son duda para el Clásico de final de mes.

Atlético-Cádiz (3-2)

Sufrió el Atlético para sumar los tres puntos ante el Cádiz. Los de Sergio se pusieron 0-2 arriba mediado el primer tiempo, en dos zarpazos de Pires y Roger, pero los rojiblancos, pese a sus siete bajas, supieron agarrarse al partido y a LaLiga. Dos goles de Correa y otro de Nahuel dejaron los tres puntos en el Metropolitano y los de Simeone, con un partido menos, sólo están a cinco puntos del liderato. LaLiga todavía es posible a primeros de octubre.

📸 Protagonizó la imagen de la jornada que ha dado la vuelta al mundo



🗣️ Jon Azanza, aficionado del Athletic, contó en El Tertulión de @tjcope cómo vivió la euforia de la afición de la Real Sociedad en su triunfo en el derbihttps://t.co/KsPEkinn1d — COPE (@COPE) October 1, 2023

Real Sociedad-Athletic (3-0)

La Real Sociedad se llevó los tres puntos del derbi vasco en Anoeta tras una gran goleada sobre el Athletic. Los goles de Le Normand, Take Kubo y Mikel Oyarzabal le dieron la victoria a los de Imanol Alguacil. Victoria justa de los txuri-urdines a pesar de que los de Ernesto Valverde no se rindieron en ningún momento. Por algo el Txingurri recordó que era "el mejor derbi de LaLiga".

Betis-Valencia (3-0)

El Betis completa su triunfo más claro y contundente de la temporada liderado por un chaval de 18 años que cuenta sus participaciones por goles. El tanto de Assane Diao, un larguirucho hispano-senegalés que actúa como extremo al borde del descanso abrió un partido que el Valencia había sabido 'cerrar' y permitió la goleada, completada por los tantos de Marc Roca y Ez Abde. La irrupción de Diao, dos goles en dos partidos a sus 18 años recién cumplidos, es ya uno de los grande hitos de esta Liga.

Rayo-Mallorca (2-2)

Un gol de penalti ( y repetido) del colombiano Radamel Falcao, en los últimos minutos del tiempo añadido en la segunda parte, fue la jugada que permitió al Rayo Vallecano rescatar un punto en un partido trepidante. Álvaro García adelanto a los franjirrojos nada más comenzar el encuentro, pero los de Javier Aguirre se pusieron por delante con tantos de Muriqi y de Antonio Sánchez. La valentía de Francisco tuvo su premio con el gol de Tigre.



Alavés-Osasuna (0-2)

Osasuna despertó de su letargo liguero en Mendizorroza con pegada y una intervención determinante de Sergio Herrera que le permiten tomar impulso en Liga ante un Alavés que se vació, pero recibió dos golpes decisivos. El 0-1, un golazo de Arnaiz, con el Alavés dominando, y la expulsión de Antonio Blanco dejaron el partido en bandeja para los rojillos. Budimir remachó el partido en la prolongación. Los Babazorros quedan muy tocados.

Getafe-Villarreal (0-0)

Mermado por la expulsión de Álex Baena en la primera parte, el Villarreal aguantó durante más de una hora con un hombre menos para sacar un punto en el Coliseum Alfonso Pérez (0-0) gracias a una actuación estelar de su portero, Filip Jorgensen, que construyó un muro que jamás pudo derribar el Getafe. Criticado en este inicio de temporada, el danés se reivindicó a base de paradas de mucho mérito.

Almería-Granada (3-3)

Alberto Lasarte, entrenador interino del Almería, vivió su primer partido en Primera y seguro que lo que no se esperaba era que fuera al descanso 3-0. En la segunda mitad... los de Paco López lograron no bajar los brazos para resarcirse del resultado y pelear por la remontada. Hasta el final, pudo haber pasado de todo, pero el partido concluyó con un 3-3 que aporta un punto insuficiente para los dos equipos. La nota negativa... se la llevó Luis Suarez. El delantero ex del Granada y ahora en el Almería hizo triplete en tiempo récord... y terminó marchandose en ambulancia.