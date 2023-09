Las palabras de Ramos que se han vuelto en su contra tras el gol en propia meta

Sergio Ramos fue, sin duda, el protagonista del duelo que protagonizaron el Barcelona y Sevilla en el Estadio Olímpico Lluís Companys este viernes por la noche. Los hombres de Xavi Hernández se impusieron por 1-0 en Montjuic y el goleador fue el central de Camas, que horas antes de que arrancase este partidazo había mostrado su deseo de marcar su primer gol contra el Barcelona tras su regreso a Nervión y que, incluso, tenía la celebración pensada. Pues todo se le torció al ex del Real Madrid.

La batalla de Montjuic estuvo muy igualada y tras todo un partido lleno de ocasiones para ambos conjuntos el Barcelona rompió la igualada en el minuto 75. Lamine Yamal, con un cabezazo, buscó una especie de pase de la muerte hacia Fermín, pero el cuero no llegó a su compañero y sí se estrelló en los pies de Sergio Ramos. La bola salió rebotada y cogió a contrapié a Nyland, por lo que acabó entrando en su propia portería y haciendo el único gol que subió el marcador, el que le devolvía el liderato a los pupilos de Xavi Hernández.

Una vez acabado el encuentro Sergio Ramos fue el foco de todo. El jugador que más veces se había enfrentado en la historia al Barcelona, un ex capitán del Real Madrid, había dado el triunfo a los azulgranas, además de permitirles liderar la clasificación de la Liga EA Sports. Una de las personas que decidió salir en su defensa fue Xavi Hernández, que fue su compañero en la selección española: "Sergio es un defensa espectacular, tiene mucho mérito con su edad estar a primer nivel. Ha tenido la desgracia de hacerse un gol en propia puerta pero ha hecho un partido notable, ha estado muy bien y es un gran profesional. Le deseo lo mejor".

