Alexia Putellas y las tres amotinadas que regresan a la prelista para el Mundial

La futbolista del Barcelona, premiada dos años consecutivos con el Balón de Oro, vuelve a la selección española en compañía de Aitana Bonmati, Mariona Caldentey y Ona Batlle.

Este lunes, el seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, anunció la lista de 30 jugadoras para la preparación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, destacando las incorporaciones de tres de las 15 futbolistas que el año pasado escribieron un correo electrónico a la Federación para autodescartarse de las convocatorias por discrepancias con el seleccionador. Las jugadoras del Barça Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey y la futbolista del Manchester United, Ona Battle, están convocadas para la prelista del Mundial.

Por otro lado, como era de esperar, también se incluye en esta prelista a Alexia Putellas, centrocampista del FC Barcelona y actual ganadora del Balón de Oro. Putellas sufrió una lesión grave en la rodilla poco antes del inicio de la pasada Eurocopa de Inglaterra, pero logró regresar a los terrenos de juego al final de esta temporada. La futbolista catalana ha ido recuperando su ritmo y, aunque aún no ha jugado un partido completo, está lista para liderar nuevamente a la selección.

Las 15 que se amotinaron fueron Patri Guijarro, Mapi León, Sandra Paños, Lola Gallardo, Moraza, Aitana Bonmatí, Leila Ouahabi, Lucía García, Ona Batlle, Laia Alexandri, Claudia Pina, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi. Y de ellas, Vilda solo ha convocado a Bonmatí, Caldentey y Battle. También habría mostrado su disposición para reintegrarse en el grupo la portera blaugrana Sandra Paños, pero motivos deportivos la habrían dejado fuera de la prelista.

Sandra Riquelme, periodista de Relevo, amplía esta explicación a las ausencias de Laia Aleixandri, Lucía García, Leila Ouahabi y Andrea Pereira, que también se habrían mostrado partidarias de regresar a la selección.

Las ausencias de Sandra Paños, Laia Aleixandri, Lucía García, Leila y Andrea Pereira corresponden a temas meramente deportivos. Una decisión de Jorge Vilda y de su staff.



Es información, no opinión.

Del resto hay algunas, como Mapi León, la central del Barcelona, que se mantiene en su firme posición de no acudir a la llamada de la selección española. "Tengo una manera de vivir y unos valores. No puedo volver, algún cambio debe haber. Si me lo cuentan y hay un plan... pero yo no lo veo. Se ha estado intentando con la Federación cambiar las cosas, pero desde mi punto de vista es insuficiente", aseguró la futbolista aragonesa.

Otras jugadores veteranas de la selección, como Jenni Hermoso o Irene Paredes, ya regresaron en la anterior convocatoria y también forman parte de la prelista para el Mundial.

Vilda: "El conflicto está resuelto"

En la rueda de prensa de presentación de la convocatoria, el seleccionador nacional, Jorge Vilda, ha querido pasar de puntillas por el problema de las futbolistas que siguen sin querer acudir a la llamada del combinado español. "El conflicto está resuelto. El bloque que está viviendo la Selección sigue completo. Con las 30 jugadoras que vienen tendremos que competir, pendiente de lo que pase ante Panamá, después tomaremos la decisión de las 23 jugadoras. Alguna jugadora con nivel se quedará fuera, como alguna jugadora que podría estar y no está", aseguró Vilda, que recordó que no hablaría "de las que no están o no quieren estar. Llevamos un año en el que me hubiera gustado de hablar de fútbol y de futbolistas, pero no ha ocurrido".

🇪🇸 Jorge Vilda, en rueda de prensa:



🤝🏻 "Lo importante es que las jugadoras de la lista están comprometidas con la selección"



📻 #PartidazoCOPE

pic.twitter.com/xyQbZl1eA4 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 12, 2023

No será hasta el 30 de junio cuando Jorge Vilda convoque a las 23 definitivas que viajarán a Oceanía, donde España debutará el 21 de julio ante Costa Rica. Antes, jugará dos amistosos, el 29 de junio en Avilés (Asturias) ante Panamá, y el 5 de julio, en Copenhague frente a Dinamarca.

28.000 euros para cada jugadora por jugar el Mundial

El auge que está tomando el fútbol femenino se traduce también en el aspecto económico. Así, la FIFA anunció hace días que cada jugadora que participe en la fase de grupos del torneo que arranca el próximo 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda ingresará 30.000 dólares (unos 28.000 euros). Las 23 integrantes del futuro equipo campeón se embolsarían, cada una, un total de 270.000 dólares (algo más de 250.000 euros).