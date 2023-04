Joaquín Sánchez ya tiene un proyecto tras su retirada...y no es en la televisión

El todavía futbolista del Betis que colgará las botas al término del curso, ha dejado entrever que ya sabe que hará después del verano y es algo que está relacionado con el mundo del fútbol.

El miércoles 19 el mundo del fútbol se rendía a los pies de Joaquín Sánchez, historia del deporte español que anunciaba que cuando acabase la temporada se retiraría a los 41 años. El jugador andaluz pondrá así fin a una carrera de leyenda, pero que parece que continuará aunque en un torneo no profesional: la Kings League de Gerard Piqué.

Por todos es conocida esa faceta de Joaquín a la que le encanta el espectáculo. El extremo derecho se ha ido convirtiendo en un asiduo a los programas de televisión en los últimos años y hasta tiene sus propios espacios en Atresmedia como son Joaquín, el novato y Joaquín, la penúltima y me voy. Todos creen que se centrará en esas labores, pero parece que el de El Puerto de Santa María tiene más cosas en su mente.

Nada más anunciar su retirada diferentes equipos de la Kings League se lanzaron a ofrecerle un puesto en este torneo de fútbol 7 creado por Gerard Piqué. "Vente a un partidillo", le escribieron desde la cuenta oficial de Twitter de Porcinos FC, el equipo que preside Ibai Llanos. Más directo fue Iker Casillas, que fue su compañero en la selección: "¡Posible fichajazo!".

En una entrevista con El Larguero Joaquín fue claro al hablar de que se ve con ganas de seguir jugando. "Mi tranquilidad es que me retira la sensación que tenía, no el físico, porque sigo compitiendo a mi edad. Me sigue gustando encarar. Me marcho siendo futbolista y eso es lo más bonito para mi", comentó el todavía jugador del Betis.

Su futuro, en la Kings League

Pero la bomba la soltaría con Juanma Castaño. El presentador de El Partidazo le cuestionó sobre jugar en la Kings League, a lo que Joaquín, entre risas, respondió. "Sería algo muy interesante. A ver, no he hablado directamente con él... Sois unos pájaros que no veas", contestó el que fuera futbolista también del Valencia o de la Fiorentina.

Por otro lado, en diferentes entrevistas ha confirmado que su principal idea es la de pegarse medio año de vacaciones viajando y que si le permiten seguir haciendo televisión no lo va a dudar ni por un momento. Incluso le preguntaron por ser presidente del Real Betis, el club de su vida, algo que descartó pero que quiere seguir ligado al club de Heliópolis.