Así fue la increíble batalla campal que se vivió al final del Madrid - Partizán

El encuentro de la Euroliga acabó a 1:40 del final, y con clara victoria serbia, después de que jugadores se enzarzaran en una brutal pelea que provocará importantísimas sanciones.

Lamentables e históricas imágenes las vividas anoche en el Wizink Center en los últimos minutos de la disputa del segundo partido de cuartos de final de la Euroliga entre el Real Madrid y el Partizán de Belgrado. Cuando quedaba 1:40 para la finalización del encuentro, y con una amplia ventaja del cuadro que entrena Obradovic (80-95), una durísima falta de Sergio Llull sobre Punter acabó como el rosario de la aurora.

La mayoría de los jugadores de ambos equipos se enfrentaron entre ellos en una auténtica batalla campal, que acabó con la finalización del encuentro y que derivará en importantísimas sanciones para algunos de los protagonistas, especialmente para el francés del Real Madrid Gerschon Yabusele, uno de los más señalados por las imágenes.

El Juez Disciplinario Independiente de la Euroliga "dictará resolución" en las próximas 24 horas "sobre las incidencias en pista" durante el partido, que deja la eliminatoria cuesta arriba para el Real Madrid, que visitará Belgrado diezmado por las ausencias y con un crítico 0-2 en contra.

"Euroliga ha remitido los hechos denunciados al Juez Disciplinario Independiente, quien dictará resolución sobre las incidencias en pista, de acuerdo con los procedimientos establecidos, en las siguientes 24 horas", ha confirmado este viernes el propio organismo rector del baloncesto en Europa.

Rudy Fernández: "Tenemos que pedir perdón"

Rudy Fernández compareció en una sala abarrotada después del abrupto final del segundo encuentro, con 1.40 aún en el reloj, por culpa de una pelea que hubiese descalificado a todos los jugadores. El balear, que apuntó a "luchar hasta el final" pese al 0-2, pidió perdón en nombre del equipo y confió en que lo ocurrido se quede en la pista.

"Tenemos que pedir perdón hoy a nuestros aficionados, a todo el baloncesto, por lo que hemos vivido. No se tiene que ver. En esta situación, con las pulsaciones, a veces hay errores. Ellos nos consideran un equipo amigo, nosotros también. Obradovic conoce muy bien esta casa", afirmó.

"La tensión del partido creo que tiene que quedarse en lo de hoy. Esperamos que los jugadores estemos bien para jugar, que la gente disfrute de la Euroliga y que no vuelva a pasar. Es difícil tener campo a favor y que un equipo como el Partizán haya jugado como nosotros. Punter, Llull, estamos aquí para decir que la prioridad es el baloncesto. Hablar de baloncesto", añadió.

Obradovic: "Trataré de calmar a la gente en Belgrado"

Mientras, Zeljko Obradovic, actual entrenador del Partizán, apeló a pasar página tras la pelea vivida para hablar de "baloncesto" y no de una trifulca que se quedó en el campo, al tiempo que confesó que tratará de "calmar" a la gente en Belgrado. Obradovic confió en que la pelea, detonada con una antideportiva de Llull sobre Punter, no deje sanciones. "Está en manos de los árbitros y de la Euroliga. Lo que ha ocurrido no es bueno para el baloncesto, ni para la imagen del Real Madrid ni Partizán. No puede pasar esto nunca".

"Desde este momento", aseguró el técnico serbio, "voy a tratar de calmar a la gente en Belgrado. Tengo amigos aquí, no quiero que se hable de esto, quiero que se hable de baloncesto. Cuando vayamos a Belgrado, seguro que tendremos el pabellón lleno y voy a intentar que la gente que va a recibir al Real Madrid que no haga nada. Cada día lo voy a repetir. Cuando se habla de baloncesto no hay nada mejor", afirmó.

Exum salió con muletas del Wizink Center

El peor parado fue Dante Exum, el jugador del Partizán, que salió del Wizink Center ayudado por unas muletas después de que Yabusele le hicieran una auténtica llave de judo antes de tirarle al suelo.

⚠️IMAGEN @elchiringuitotv de @marcosbenito9 ⚠️



🏥Dante Exum sale en muletas del WiZink tras el incidente con Yabusele. #ChiringuitoEuroLiga pic.twitter.com/9kecPUu8k7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2023

En declaraciones a varios medios serbios desplazados a Madrid, Moma Jakovljevic, uno de los médicos del Partizán, declaró que "el tendón del segundo dedo del pie se ha roto. Es una lesión seria. Tendrá que ir a Belgrado en muletas para hacerle los rayos allí”, dijo a Telegraf. “No he visto nada así en mi vida. Ha sido terrible. La forma en la que Yabusele le ha cogido, con una llave de judo, es de cárcel o de suspensión de por vida. Le podría haber dañado la médula espinal o la cabeza y acabar con su carrera”, añadió a Mozzart.