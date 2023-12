Así reacciono Antonio Rüdiger al gol de Bellingham: ¡esta vez no golpeó a nadie!

El central alemán del Real Madrid es viral continuamente por los golpes que le da a sus compañeros en las celebraciones, pero esta vez hizo valer sus galones en el festejo del británico.

El Real Madrid pinchó frente al Betis en el Benito Villamarín, donde no pasó del 1-1. Jude Bellingham adelantó a los de Carlo Ancelotti tras una buena jugada colectiva, pero Aitor Ruibal puso las tablas definitivas con un auténtico golazo desde fuera del área que era imparable para Andriy Lunin y para cualquier guardameta. Una de las imágenes del partido estuvo en la celebración del tanto que anotó el ex futbolista del Borussia Dortmund, apareciendo Antonio Rüdiger en el festejo y siendo uno de los grandes protagonistas.

El duelo entre el Betis y el Real Madrid estuvo a la altura de estos dos clubes históricos de nuestro país. Al descanso se llegó con empate sin goles, pero ambos disfrutaron de ocasiones. Ya en la segunda mitad consiguieron perforar el arco rival y acabaron repartiéndose los puntos, pero este clásico del fútbol español dejó varios aspectos a tratar. Uno de ellos, el debate en la portería del Real Madrid, ya que Lunin sigue rindiendo a un gran nivel y Kepa Arrizabalaga firmó su segunda suplencia consecutiva tras recibir el alta por la lesión que sufrió calentando antes de medirse al Sporting de Braga.

🙄 Ojo a la respuesta de Ruibal a @GonzaloTortosa sobre BELLINGHAM:



"¿El mejor del mundo? Mientras esté Messi en activo no puedo decirlo". pic.twitter.com/DJXoSDgcXW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 9, 2023

También hay que tener en cuenta el continuo crecimiento de Brahim Díaz. El mediapunta malagueño no contaba mucho para Carlo Ancelotti en el inicio de temporada, pero ahora se está ganando un hueco en el once titular. Cada vez que juega aporta muchísimo al juego del Real Madrid y eso se pudo ver en el Benito Villamarín con la sutil asistencia que le dio a Jude Bellingham para que abriese la lata en Heliópolis.

De hecho, es Jude Bellingham otro de los asuntos importantes para el madridismo. El inglés no baja el nivel y esta vez volvió a ser de los mejores del Real Madrid. El ex del Borussia Dortmund y Birmingham recibió la asistencia de Brahim Díaz, controló con el pecho para orientarse el cuero y al primer toque batió a Rui Silva. Posteriormente hizo su famosa celebración, pero también mandó un beso a la grada y señaló con el dedo a alguien, algo que no terminó de gustar a uno de sus compañeros: Antonio Rüdiger.

La reacción de Rüdiger

Y es que el central alemán, famoso por ser viral en cada celebración golpeando a sus compañeros o por su forma de correr cuando tiene que recorrer largas distancias, no quiso que la celebración de Jude Bellingham se le fuera de las manos y pudiera causar algún problema. El ex del Chelsea asumió galones y le dijo a Soto Grado, colegiado del Betis - Real Madrid, que cotaría el festejo de su compañero para que no fuese a más.

El beso de Bellingham y los galones de Rudiger.#DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/OQqzXnSLbC — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 9, 2023

Antonio Rüdiger llamaba a Jude Bellingham mientras seguía celebrando su gol y cuando vio que lanzó el beso acabó yendo a coger a su compañero para llevárselo a su parte del campo para que el Real Betis pudiera sacar de centro y evitar cualquier problema con la hinchada verdiblanca. De esta forma, el alemán dejó al lado su habitual felicidad expresada a base de golpes para intentar poner paz y que no sucediera nada.