El madridismo alucina con Rüdiger: sus reacciones más virales contra el Getafe

El central alemán del Real Madrid siempre ha llamado la atención por sus espontáneos gestos, además de su forma tan característica de correr y en el último choque volvió a ser protagonista.

Antonio Rüdiger volvió a ser protagonista en las redes sociales después del encuentro que el Real Madrid ganó por 2-1 frente al Getafe en el derbi madrileño que correspondía a la jornada 4 de la Liga EA Sports. Las cámaras de los aficionados del conjunto blanco captaron algunas de las reacciones del ex del Chelsea que no captaron las de televisión y no hay prácticamente hincha del cuadro de Concha Espina que no haya visto estas imágenes del zaguero alemán.

El Real Madrid regresaba al Santiago Bernabéu por primera vez esta temporada en LaLiga EA Sports después de jugar los tres primeros partidos del campeonato lejos de la capital de España. Los aficionados pudieron disfrutar de los grandes avances en la obra que se ha vivido en el estadio ubicado en el Paseo de la Castellana. Por otro lado, los que tuvieron que verlo desde casa vivieron un nuevo episodio de la guerra entre el club merengue y Javier Tebas por los derechos televisivos.

Volviendo a lo ocurrido sobre el terreno de juego, el Real Madrid comenzó perdiendo, ya que en los primeros minutos de este derbi madrileño el Getafe se adelantó. Borja Mayoral aprovechó un descalabro de la defensa de los de Carlo Ancelotti y superó a Kepa Arrizabalaga para abrir la lata. Gracias a David Soria y a los palos los azulones resistieron hasta el descanso, pero tras el intermedio la historia cambió.

lo de rudiger y alaba dándose puños en el hígado qué es pic.twitter.com/FHC2F2vNq0 — Gonzi (@GoonzalezRM) September 2, 2023

Joselu empató el choque a los pocos minutos con un gol que estuvo lleno de polémica, pero que finalmente subió al marcador. El Real Madrid apretó y acosó a David Soria, pero no llegaría hasta el tiempo añadido cuando apareció la nuestra estrella de la entidad de Chamartín: Jude Bellingham. El británico hizo el tanto de la victoria en el 95' y ahí se desató la locura, sobre todo en un Antonio Rüdiger que siempre acaba llamando la atención.

La reacción de Rüdiger

Y es que si durante varios partidos siempre ha llamado la atención esa forma de correr largas distancias y algunas reacciones, ante el Getafe no iba a ser menos. En la celebración del gol de la victoria Antonio Rüdiger llegó a donde estaba la piña del equipo para saltar y caer sobre ellos, pero se pasó de frenada y acabó cayendo al suelo por un lado. Además, después se puso a golpear en el costado a su compañero David Alaba.

Bellingham celebrando la victoria con la afición y detrás Rudiger y Tchouameni pegándose, NO PUEDO CON ESTA PANDA🤍😭pic.twitter.com/spRhNQyPCt — María (@MerengueMaria1) September 2, 2023

Por si no fuera suficiente, una vez terminado el partido los jugadores del Real Madrid se acercaron al centro del campo para festejar juntos este sufrido triunfo y agradecerle el apoyo de los aficionados. Ahí otra vez apareció Antonio Rüdiger y protagonizó otro momentazo con Aurélien Tchouaméni, al que le pegó algún puñetazo en la barriga a modo de broma en la celebración.