Salen a la luz las duras amenazas y la acalorada bronca de Al-Khelaifi a Mbappé

En Francia han publicado las durísimas palabras que el presidente del PSG le dedicó al delantero en una reunión que mantuvieron en el despacho del máximo dirigente de la entidad parisina.

Pese a que todo apunta a que el culebrón de Kylian Mbappé ha terminado por ahora, no dejan de salir informaciones acerca de su relación actual con el presidente del PSG. Además, todavía sigue siendo noticia cuál será el futuro del campeón del mundo en Rusia 2018, ya que se sigue especulando con una posible renovación para no salir libre el verano que viene, pero también se asegura que no tiene ni el más mínimo interés en ampliar su contrato.

El PSG juega este sábado y la gran noticia es que Kylian Mbappé entró en la convocatoria del choque. El domingo pasado se le levantó el castigo y volvió a entrenarse con sus compañeros, por lo que Luis Enrique podría contar con él de inicio frente al Tolouse si así lo estima oportuno. Desde que se reincorporó con el grupo se habló de un acercamiento entre el propio futbolista y el club galo, por lo que se especuló con esa posible renovación para no irse gratis el próximo 30 de junio.

Una reunión mantenida entre Nasser Al-Khelaifi y Kylian Mbappé el pasado sábado fue el punto de inflexión en la situación actual del delantero pretendido por el Real Madrid. Ese día tuvieron una charla productiva, según las informaciones francesas, acercaron posturas y gracias a ello el atacante se reincorporó con el grupo, pero este sábado L'Equipe ha desvelado un encuentro que se produjo unos días antes en el despacho del presidente del PSG en que el hubo una acalorada discusión entre ambos, llegando, incluso, a las amenazas.

🚨🐢 LUIS ENRIQUE NO CONTESTA cuando le preguntan si la directiva le ha asegurado que MBAPPÉ se QUEDARÁ esta temporada en el PSG. pic.twitter.com/CUsCRd0BeR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2023

Unos días antes de la reunión de la concordia Kylian Mbappé visitó el despacho de Nasser Al-Khelaifi y se encontró con un presidente muy duro que no dudó a la hora de amenazarle. "¡Vas a ver, no volverás a jugar!", le dijo el máximo mandatario del PSG. Unas palabras muy duras, ya que estaría diciéndole al futbolista que estaba dispuesto a dar la orden a Luis Enrique para que no alineara en ningún partido al crack de Bondy.

Mbappé responde

Kylian Mbappé también sacó su carácter en dicha reunión y respondió dejando claro que la imagen que quedaría del presidente del PSG no iba a ser la mejor de cara al público. "¿Voy a ver? ¿Voy a ver el qué? Serás el único presidente que no me hace jugar", respondió el delantero a un Nasser Al-Khelaifi que ya no sabe qué hacer para convencer al crack galo para que renueve su contrato.

🚨𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | NO hay un acuerdo secreto entre Mbappé y el Real Madrid para 2024.



➡️El francés es consciente de lo malo que sería para su imagen pública dejar el PSG gratis.



Vía Le Parisien pic.twitter.com/6OfJoFWdPq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2023

Unos días después las rencillas entre ambos desaparecieron y acercaron unas posturas que todavía están por pulir. Y es que la relación continúa sin ser excelente y ambos bandos están jugando sus cartas. El PSG quiere que renueve y que, como mínimo, no se marche libre y deje dinero en las arcas del Parque de los Príncipes. La postura de Kylian Mbappé sigue siendo una incógnita y puede suceder de todo, como ya se vivió hace un año. El Real Madrid, desde la barrera, sigue atento a todo lo que envuelve este culebrón.