¿Final del culebrón Mbappé? Esto es lo que sucederá en este mercado de fichajes

Parece que el futuro del todavía delantero francés del PSG ya se ha decidido, o por lo menos el más inmediato. Las últimas informaciones desvelan qué sucederá este mismo verano con Kylian,

La pila del reloj se ha acabado. Parece que ya no habrá más tic-tac. Al menos, hasta el año que viene. El final del culebrón ha llegado antes de lo que muchos esperaban, ya que se hablaba que hasta final de verano todo podía ocurrir. Parece que todo se ha decidido y todas las partes implicadas, Kylian Mbappé y el PSG, además del Real Madrid que permanecía atento detrás de la barrera, ya saben qué sucederá con el futuro más inmediato del máximo goleador de la historia del club parisino.

Desde hace varios años prácticamente sólo se escucha un nombre en cada mercado de fichajes... y fuera de él también: el de Kylian Mbappé. El francés tuvo la oportunidad de irse al Real Madrid cuando abandonó el Mónaco, pero prefirió irse al PSG porque creía que todavía le quedaban cosas por hacer en su país natal. Hace dos años el club blanco se lanzó a por él, pero Nasser Al-Khelaifi ni se dignó a contestarles.

El punto álgido llegó el año pasado cuando se daba por hecho que Mbappé dejaría el Parque de los Príncipes libre, pero acabó dándole calabazas al Real Madrid porque firmó una renovación millonaria cuando nadie se lo esperaba. Una vez amplió ese contrato comunicó al PSG que no lo volvería a hacer y que en 2024 se iría cuando expirase la relación contractual que les unía, por lo que en el Santiago Bernabéu volvían a ilusionarse.

🚨EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨



💣"Si MBAPPÉ renueva, para el MADRID SIGNIFICA que NO QUIERE VENIR"



‼️"Es importante el matiz de si RENUEVA o PERDONA la PRIMA DE FIDELIDAD". pic.twitter.com/WzbN0Rtnni — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 14, 2023

Este verano explotó todo. El PSG le apartó, él seguía diciendo que continuaría y que se marcharía en 2024, pero ahora todo parece que ha cambiado por la capital francesa. Este domingo se reincorporó a los entrenamientos y diferentes medios han comenzado a desvelar que ha habido conversaciones para una nueva renovación, algo que ha sorprendido a todos, sobre todo, en las oficinas de la planta noble del Real Madrid.

Fin del tic-tac

Durante estos años hemos escuchado el nombre de Kylian Mbappé en incontables ocasiones y en muchas de ellas siempre iba acompañado de ese ya famoso tic-tac que acuñó Josep Pedrerol. El director y presentador de El Chiringuito de Jugones desveló la última hora acerca del culebrón que rodea al delantero francés. "El Real Madrid tiene cerrada la plantilla. Nadie más va a venir, tampoco Mbappé", dijo tajantemente antes de seguir.

💣 EXCLUSIVA de @jpedrerol 💣



🚨 "MBAPPÉ NO FICHARÁ por el MADRID ESTE VERANO". 🚨



🔒 "El club tiene cerrada la plantilla". pic.twitter.com/JmQ8aGWeHJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 14, 2023

"El tic-tac se acabó. Pase lo que pase no llegará. El asunto es saber si quiere ir al Madrid la temporada que viene libre", añadió el periodista catalán. "Depende de él que quiera fichar por el Madrid la próxima temporada, pero esta es imposible. Si renueva, se acabó, nunca jugará en el Real Madrid", confirmó Josep Pedrerol.

🐢‼️ "Me dicen que MBAPPÉ estaría CERCA de RENOVAR".



👐 "Podría demostrarlo públicamente junto a Al Khelaifi".



😯 Información de @eduaguirre7 desde el entorno de Kylian. pic.twitter.com/T3rNYuek8D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 14, 2023

"Si Mbappé renueva significa que no quiere venir al Real Madrid", concluyó Pedrerol. Mientras, Edu Aguirre también dio su información y fue más allá. "Gente cercana a Kylian me ha dejado caer que está cerca de renovar y que podría hacerlo públicamente con Al-Khelaifi", dijo el periodista. La gran incógnita es saber cómo será esa renovación, si por un año o por varios y si tendrá alguna cláusula para el Real Madrid.