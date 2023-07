Luis Enrique, al desnudo en el PSG: ¿Cuál es su película favorita? ¿Y su ídolo?

El nuevo entrenador del club parísino fue interrogado en los medios oficiales del club con un cuestionario personal que el asturiano contestó tirando claramente para casa.

Bien conocida por todos es la profunda animadversión que siente Luis Enrique por los medios de comunicación. No es, por supuesto, nada nuevo, ya que ya hacía gala de esa antipatía cuando era futbolista y seguro que tendrá algún que otro motivo para no conceder entrevistas a ningún periodista y que sus únicas comparecencias públicas sean las obligadas de las ruedas de prensa.

Por este motivo, levanta cierta curiosidad el hecho de que el técnico asturiano se haya prestado a contestar un cuestionario personal que se le ha realizado desde los medios oficiales del PSG, el club por el que fichó como entrenador ayer mismo. Son 75 segundos escasos, que contienen alguna que otra respuesta original.

Las preguntas y las respuestas fueron las siguientes:

La primera persona a la que dijiste que fichaba por el PSG: Mi mujer.

Tu animal preferido: El lobo.

La primera cosa que harás en París: Disfrutar.

Tu película preferida: Begin the Beguine.

Tu artista preferido: Robert de Niro. No soy muy cinéfilo. Te digo Robert de Niro, que es un topicazo....

¿Y qué idiomas hablas? Pues hablo español, inglés, italiano y ahora empezaré a estudiar francés.

¿Qué deporte es tu preferido además del fútbol? Ciclismo.

¿Un ídolo de la infancia? Enrique Castro Quini.

¿Y si pudieras tener un superpoder? ¿Cuál sería? Desaparecer. Ser invisible.

¿Qué te gusta hacer cuando tienes un día libre? Pasear con mi familia, con mis perros y practicar deporte.

Y si pudieras tocar un instrumento, ¿cuál sería? Pues... la guitarra.

Un color preferido: El rojo.

Ataque o defensa, ¿qué prefieres? Ataque.

Ganar 5-4 o ganar 1-0: 5-4, sin ninguna duda. Pero no quiero ganar 5-4, prefiero ganar 5-0.

Un adjetivo que te defina como entrenador: Arriesgado, valiente, ofensivo...

¿Leyenda preferida del Paris Saint-Germain? Ginola.

Es de suponer que, al menos, un par de respuestas pueden haber dejado un poco descolocados a los aficionados franceses. Por puro desconocimiento. Por ejemplo, esa que habla de Enrique Castro Quini. Quizá los galos no sepan que el fallecido goleador del Sporting de Gijón, el Barça y la selección española fue uno de los mejores artilleros españoles de toda la historia y, por supuesto, asturiano como el propio ex seleccionador español.

Y, aunque Luis Enrique aclara que no es un gran aficionado al cine, además de destacar al grandísimo Robert de Niro, habla de Begin the Beguine como su película favorita. Está hablando, claro, de Volver a empezar, la película que dirigió José Luis Garci en 1982, que obtuvo el Oscar a la mejor película en habla no inglesa y que contiene escenas grabadas en el estadio de El Molinón, el mismo en el que dio sus primeros pasos profesionales el ahora flamante entrenador del PSG.