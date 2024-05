Mateu Lahoz desvela que el CTA le mandó a la nevera tras un pasillo al Madrid

El que fuera uno de los árbitros más mediáticos de nuestro país, ahora comentarista en las retransmisiones, explicó que fue castigado hace años por hacer un homenaje a los de Chamartín.

El Real Madrid se proclamó campeón este sábado al ganar al sábado y que posteriormente el Barcelona perdiese en Montilivi contra el Girona. Obviamente, el tema del día ha sido ese título de los de Carlo Ancelotti, pero también se han producido varias reacciones, como el tremendo enfado de Joan Laporta tras la derrota de los culés y la anécdota que contó Mateu Lahoz al afirmar que fue castigado por el Comité Técnico de Árbitros por participar en el pasillo que el Cádiz le hizo al cuadro de Concha Espina en 2022.

Hay que recordar que Mateu Lahoz está retirado y desde que colgó el silbato, o le hicieron colgarlo, tal y como él ha asegurado, se ha convertido en comentarista. El valenciano es un asiduo a algunas de las retransmisiones de Movistar+ de LaLiga EA Sports, pero también está en Tiempo de Juego y en El Partidazo de la Cope como una de las estrellas que analizan las polémicas de los encuentros del campeonato español, Copa del Rey o Champions League.

Ahora, desde los micrófonos, Antonio Mateu Lahoz ha ido soltando de vez en cuando algún dardo o explicando cómo funciona el Comité Técnico de Árbitros por dentro y en este título del Real Madrid ha querido acordarse del organismo, que le mandó a la nevera en 2022 por hacerle el pasillo al cuadro blanco, cuando unas semanas antes también se lo hizo al Betis y en esa ocasión no le cayó ningún castigo.

Para ponernos en contexto, hay que remontarse al año 2022. El Real Betis se había proclamado campeón de la Copa del Rey y recibía al Barcelona en el Benito Villamarín. Mateu Lahoz era el colegiado designado para dicho choque y cuando los jugadores verdiblancos saltaron al terreno de juego formó parte del pasillo que los futbolistas culés le hicieron. Unos días después sucedió algo parecido. El Real Madrid había ganado la Liga y en el Nuevo Mirandilla le hicieron el pasillo, del cual formó parte el árbitro valenciano, pero esta vez hubo algo diferente: fue sancionado por ello.

La sanción a Mateu Lahoz

"Primero arbitramos un Betis - Barcelona en el que el Betis acababa de ganar la final de la Copa del Rey. El CTA nos permitió hacerle un pasillo en el que también participó Xavi. Estuvo bonito y al Comité Técnico de Árbitros no le importó", comenzó explicando Antonio Mateo Lahoz en Tiempo de Juego antes de comentar lo que sucedió posteriormente.

"Sin embargo, unas fechas después se lo hicimos al Real Madrid como campeón de Liga en Cádiz y me mandaron a la nevera", continuó relatando el árbitro valenciano. "Con el Betis no pasó nada, les gustó, pero que lo repitiéramos con el campeón de LaLiga unas semanas después no sentó nada bien", dijo Antonio Mateu Lahoz, mandando un claro mensaje al Comité Técnico de Árbitros. Tras esto aseguró que fue sancionado y enviado a la nevera, no pudiendo arbitras un partido de la última jornada del campeonato.