Hexagon Cup y la Comunidad de Madrid refuerzan su alianza para impulsar el pádel

La Comunidad de Madrid patrocinará la primera edición de la Hexagon Cup, torneo innovador de pádel, y estará presente durante el torneo con diversos espacios publicitarios en el Madrid Arena

Hexagon Cup, el nuevo torneo de pádel cuya misión es transformar el deporte del 20 x 10, y la Comunidad de Madrid refuerzan su alianza para impulsar el pádel y convertir a Madrid en la capital mundial de este deporte. Para ello, el organismo regulador será patrocinador de la primera edición de Hexagon Cup, que se celebrará de 31 de enero al 4 de febrero de 2024 en el Madrid Arena.

“Para nosotros, es todo un placer contar con el apoyo de la Comunidad de Madrid y poder celebrar esta primera edición de Hexagon Cup en esta ciudad. Agradecemos todo su apoyo para apoyar el crecimiento del pádel, ya que ambos compartimos el deseo de convertir Madrid en la capital de nuestro deporte y hacer de Hexagon Cup un referente del calendario deportivo mundial”, señala Enrique Buenaventura, fundador y miembro del consejo directivo de Hexagon Cup.

Un torneo de estrellas

Nació bajo el lema “For the Fans. For the Players. For the Game”, la Hexagon Cup es un innovador torneo de pádel en el que los mejores jugadores masculinos, femeninos y Next Gen del mundo compiten juntos en equipos por un impresionante premio de un millón de euros, creando una emocionante competición por equipos y una experiencia única para los aficionados.

Los equipos incluyen el Rafa Nadal Academy Team powered by Richard Mille, el RL9 Team de Robert Lewandowski, el Ad/vantage Team de Andy Murray, el ElevenEleven Team USA de Eva Longoria y el Team Bella Puerto Rico de Carlos López-Lay y María Esteve.

Sólo las dos mejores parejas de cada grupo avanzarán al fin de semana de la fase final,

Por el lado de los jugadores, los aficionados al torneo podrán disfrutar de una constelación de estrellas que incluye a la pareja número uno del mundo, Arturo Coello (Team Bella Puerto Rico) y Agustín Tapia (RL9 Team), que esta vez se enfrentarán en equipos opuestos, al igual que "Los Súperpibes" Stupaczuk (Rafa Nadal Academy, powered by Richard Mille) y Di Nenno (Team AD/vantage). En el cuadro femenino, Paula Josemaría (ElevenEleven Team USA) y Ariana Sánchez (RL9 Team) se verán las caras. Además, Paquito Navarro, Juan Martín Díaz, Alejandra Salazar, Delfina Brea, Bea González, Fernando Belasteguin y Luciano Capra, junto a las promesas más interesantes de la próxima generación, serán los grandes protagonistas del torneo.

Durante el torneo en sí, los seis equipos se dividirán en dos grupos de clasificación y competirán en una serie de emocionantes enfrentamientos directos. Sólo las dos mejores parejas de cada grupo avanzarán al fin de semana de la fase final, donde se coronará al campeón inaugural de la Copa Hexagon, con una bolsa de premios de 1 millón de euros en juego.

El evento incluirá una atractiva Fan Village con sesiones de firma de autógrafos, áreas de entrenamiento de jugadores, conciertos en vivo, entretenimiento, tiendas, exposiciones, food trucks y opciones gastronómicas de alta calidad

La primera edición de la Hexagon Cup se llevará a cabo en el histórico Madrid Arena del 31 de enero al 4 de febrero. El evento incluirá una atractiva Fan Village con sesiones de firma de autógrafos, áreas de entrenamiento de jugadores, conciertos en vivo, entretenimiento, tiendas, exposiciones, food trucks y opciones gastronómicas de alta calidad. También se ofrecerán experiencias de hospitalidad VIP de primera clase, todo diseñado para brindar a los aficionados al deporte y el entretenimiento una experiencia verdaderamente inolvidable.

Las entradas para esta histórica primera edición de este evento repleto de estrellas pueden adquirirse ya desde 20€ a través de www.hexagoncup.com.