Comienza la cuenta atrás de la Hexagon Cup: el mejor pádel vuelve en enero

Entre los próximos 31 de enero y 4 de febrero, este nuevo y emocionante evento promete un gran espectáculo que será una experiencia inolvidable para madrileños y visitantes.

El final del año suele marcar el comienzo de la temporada baja para los aficionados al pádel, pero este 2024 comienza cargado de grandes noticias que animarán a los fans. Queda ya menos de un mes para que comience la celebración de la Hexagon Cup, el nuevo torneo de pádel cuya misión es transformar el deporte del 20 x 10. Bajo el lema For the Fans. For the Players. For the Game, entre los próximos días 31 de enero y 4 de febrero, el Madrid Arena será la sede de este nuevo y emocionante evento que promete un gran espectáculo y una experiencia inolvidable.

En la capital de España se reunirán 36 de los mejores jugadores del mundo agrupados en seis equipos diferentes, liderados por grandes rostros conocidos, como Andy Murray, Eva Longoria, Rafa Nadal y su Academy o Robert Lewandowski.

El delantero polaco del FC Barcelona se ha mostrado muy ilusionado con la participación del RL9 Padel Team. "El pádel es el deporte más importante en España después del fútbol", ha dicho. "Desde que vivo y juego aquí, me he contagiado de esa ‘fiebre’. Esta es mi oportunidad de llevar mi pasión por el deporte al siguiente nivel”. Además, ha lanzado un aviso al resto de participantes: “Me comprometo a fichar a los mejores jugadores y crear lo que espero que sea un equipo ganador del campeonato”.

Está previsto que compitan parejas de jugadores inéditas, como Coello jugando contra Tapia, viejas parejas reunidas… y el "último baile" de Juan Martín Díaz, que se retirará tres este torneo, en el que formará dúo con su amigo Paquito Navarro, del pádel profesional.

Se repartirán premios por un montante de 1 millón de euros y, para disfrute del público asistente, se habilitará una Fan Zone de primer nivel, con música y animadores en directo, exposiciones, experiencias de pádel y opciones gastronómicas de primer nivel. Todo ello con una pista de pádel en el centro, en la que se disputarán los partidos del cuadro Next Gen. Además, los aficionados podrán jugar y participar en diversas actividades con algunos de los profesionales en la pista.