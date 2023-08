Karim Benzema se mete en su primer jardín en Arabia: su entrenador no le quiere

Según la Prensa árabe, Nuno Espirito Santo trató de impedir su fichaje porque no le veía necesario. Karim ya se habría quedado a sus agentes del mal trato recibido por parte del portugués

No es oro todo lo que reluce, y eso que reluce mucho. Pero muchísimo. Las andanzas de Karim Benzema en Arabia Saudí comienzan a ser más complicadas de lo que parecen, después de que haya trascendido que el entrenador de Benzema en el Al-Ittihad, el portugués Nuno Espirito Santo, no está nada contento con su rendimiento y eso haya provocado que el francés se haya quejado por lo que el considera un maltrato del preparador luso. Ver para creer.

La aventura de Karim Benzema en Arabia Saudí empezó con tres goles en sus tres primeros partidos, pero poco a poco, tanto en lo deportivo como en temas internos, se ha ido deteriorando. La Prensa del país ha publicado que Nuno Espirito Santo no está contento con el francés y al revés. El técnico portugués se proclamó campeón de la liga saudí en la temporada anterior con el Al-Ittihad y, pese a que arrancó el curso como un tiro con dos victorias consecutivas, el equipo no termina de funcionar.

Pese a que el Al Ittihad hizo un gran esfuerzo para que el actual Balón de Oro recalase en Arabia, el extécnico del Valencia, segun los medios saudíes, nunca pidió su fichaje. Benzema ya habría transmitido su malestar al club al “estar siendo tratado de forma poco profesional por su entrenador”.

Dos versiones del conflicto

El origen del choque entre ambos habría comenzado, según se desveló originalmente, con la negativa de Nuno a que Benzema fuese capitán. El exjugador del Real Madrid, que se ha ausentado del último entrenamiento del equipo, aceptó llevar el brazalete debido a su estatus en la plantilla y gran experiencia, pero el portugués declinó la propuesta y Romarinho fue el elegido.

Otros medios, sin embargo, aseguran que la política multimillonaria de fichajes árabe, con la que han atraído a viejo talento de Europa como Benzema o Kanté y a jóvenes con proyección como Jota, no le gusta a un Nuno que en la temporada anterior se veía un líder entre sus pupilos y ahora ha perdido todo el protagonismo. Esas informaciones aseguran que Benzema no encajaría en los planes de juego de Nuno ni en su estilo. De hecho, según informan desde Arabia, él mismo habría pedido en su día que no le ficharan cuando aún era jugador del Real Madrid. Es por ello que el propio futbolista habría trasladado al intermediario que le llevó a la liga saudí que no está contento con esta situación. Así que Nuno se encontraría en una situación delicada.