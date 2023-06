Karim Benzema da marcha atrás y decide volver a reconciliarse con el Real Madrid

El delantero francés, que anunció hace unas semanas que abandonaba la entidad de Concha Espina tras 14 campañas en el equipo, ha hecho las paces con el club a través de las redes sociales.

El pasado 4 de junio llegó uno de esos días que los aficionados del Real Madrid no querían que llegase. Durante años han estado pidiendo a Kylian Mbappé, Jude Bellingham, etc., pero lo que parecía es que no estaban preparados para marchas de futbolistas que ya son historia del club. Ese caso es el de Karim Benzema, que parecía que continuaría un año más hasta que llegó la multimillonaria oferta de Arabia Saudí.

En 2009 llegó el delantero galo al Santiago Bernabéu procedente del Olympique de Lyon. Este fichaje fue notorio por lo que significó el hecho de que Florentino Pérez acudiese, incluso, a su casa en Francia para ofrecerle vestir la camiseta del Real Madrid. Desde ese momento comenzó a forjarse un idilio entre Karim Benzema y el club blanco, aunque es cierto que con muchos altibajos por el rendimiento deportivo.

Primero estuvo el debate entre Higuaín y el propio Karim Benzema, con aquella famosa comparación de José Mourinho calificándolos como el perro y el gato respectivamente. Posteriormente se le criticó por sus números al ser el '9' del Real Madrid, pero en los últimos años se convirtió, junto a Luka Modric, en el mejor futbolista de la plantilla y uno de los jugadores más queridos por parte de la afición.

Il a raison Zizou qui d'autre que Karim Benzemapic.twitter.com/JQItGyOqC1 https://t.co/0HtvIk1duP — Benzelebronista (@Benzelebronista) June 25, 2023

Karim Benzema terminaba su contrato este 30 de junio de 2023, pero el ganar el último Balón de Oro le permitía ampliar su contrato con el Real Madrid por una temporada más. Es por ello que, según el periodista Romain Molina, el club blanco ha ingresado una pequeña cantidad de económica por el fichaje del delantero galo por el Al Ittihad de Arabia Saudí.

Benzema recula

El día 4 se anunció la marcha del galo y Karim Benzema pudo despedirse vestido de corto en el Santiago Bernabéu y posteriormente en un emotivo, pero deslucido, acto que se celebró en Valdebebas. Todo parecía cordial entre el delantero, el presidente y el propio club, ya que no existió ningún tipo de polémica ni de rebeldía en esta operación, y es por eso que llamó la atención que el pasado 19 de junio el atacante dejara de seguir en las redes sociales al que había sido su club durante 14 temporadas.

El francés acostumbra a usar las redes sociales, ya sea para compartir su vida con sus seguidores para mandar recados a alguien, como hizo en su día con Didier Deschamps. Sorprendió que dejase de seguir al Real Madrid, generando dudas entre los aficionados sobre si habría algún problema entre el club y Karim Benzema, pero el ex del Olympique de Lyon le ha vuelto a dar al botón de 'seguir', reconciliándose así con la entidad de Chamartín.