Este fin de semana vuelve LaLiga, este finde vuelve el monstruo Bellingham

Es complicado encontrar un futbolista que haya tenido mayor impacto en su llegada a LaLiga del que está teniendo Jude Bellingham. El futbolista inglés ha desterrado de un plumazo el sambenito de que los jugadores de las Islas Británicas tienen serios problemas de adaptación al fútbol español, con sus cinco goles en cuatro jornadas, pero es que además su integración en su equipo, el Real Madrid, y en las costumbres españoles es cuanto menos alucinante. Este fin de semana vuelve LaLiga, tras el parón de selecciones, pero el que vuelve de verdad, al que tenemos ganas de ver, es a este chavalín de 20 años con cara de no haber roto un plato pero que a la que te das la vuelta acaba con las existencias de los almacenes de Luminarc.

Ayer, Bellingham jugó en el Escocia-Inglaterra, amistoso entre las dos selecciones más antagónicas del fútbol mundial. Y volvió a deslumbrar. El futbolista del Real Madrid marcó un gol, dio una asistencia y protagonizó una formidable jugada con aires zidanescos que si llega a acabar en gol, podemos dar el fútbol por cerrado para siempre. Curioso lo de Jude, Hey Jude: juega con el 5 en el Madrid y con el 10 en la selección. Como el eterno calvo francés. Como a Bellingham le dé por hacerse entrenador, las Champions van a entrar como churros (como si alguna vez no hubiera sido así) en la sala de trofeos del Bernabéu.

Jude Bellingham scored and provided an assist in England’s 3-1 win over Scotland.



4th MOTM award in 6 games this season💥🏆



What a player Real Madrid have got! ⭐️pic.twitter.com/QC23wmfNR9