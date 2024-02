Las astronómicas cifras que Mbappé pide a Real Madrid y Liverpool por fichar

El delantero francés ya le ha comunicado al PSG que se marcha, pero no lo hace por interés deportivo, sino crematístico. La madre del futbolista ha negociado con ingleses y españoles

No, no se hagan ilusiones. Si quieren que aquí les desvelemos dónde va a jugar Kylian Mbappé la próxima temporada, no estamos en condiciones de hacerlo. Pero sí podemos contarles el estado de las negociaciones acerca de su futuro hasta el punto en que hemos sido capaces. Que no es poco. Como saben, el jugador anunció el pasado martes al PSG que no activaría la cláusula de renovación hasta 2025 y que el 1 de julio dejará de jugar en el Parque de los Príncipes.

Antes de las 00:00 del 15 de febrero, era el pacto que mantenía con Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG. Y lo cumplió a rajatabla. Casi raspando el limite. El PSG no se ha tomado mal la noticia (es casi un alivio para ellos), pero ahora queda por saber qué hara Mbappé. Un Mbappé que no se va a mover por motivos sentimentales, ni deportivos. Se va a mover por el vil parné, hablando en plata. Su decisión se basará exclusivamente en eso.

Reunión con el Liverpool

Pero mejor vayamos por partes. La fecha del 15 de febrero para comunicar la decisión era parte del acuerdo alcanzado entre Mbappé y el PSG. Así que la madre del jugador y su representante, Fayza Lamari, se dedicó a explorar opciones para el futuro de su hijo. Y la primera opción fue... el Liverpool. Con el equipo red fue con quien primero se sentó.

The most fascinating think about Mbappe are these near post finishing 😍 pic.twitter.com/tyy5olfTlp — Luka Bhau (@kunalbhau_) February 16, 2024

La reunión tuvo lugar en Londres en un conocido despacho de abogados, a mediados de diciembre. Fayza Lamari les dijo que Mbappé comunicaría al PSG que se iba el 15 de febrero, y que estaba dispuesto a escuchar ofertas bajo determinadas condiciones. El equipo británico mostró su interés tras escuchar las cifras, le comunicó a su entrenador Jürgen Klopp que iban a poner toda la carne en el asador para ponerle a Mbappé la próxima temporada a su disposición (ya saben que algunas fuentes aseguran que ese acuerdo está cerrado)... y Klopp anunció que dejaba el cargo en verano. ¿Casualidades?

Reunión con el Madrid

La madre de Mbappé también se ha reunido con el Real Madrid, pasadas las fiestas navideñas. Fayza Lamari también le hizo saber al club blanco que la etapa de su hijo en París estaba acabada y que buscaba nuevos horizontes. El Real Madrid, que ya no tiene la necesidad de contratar a Mbappé que tuvo en el pasado, escuchó la propuesta. Pero ni la aceptó ni la declinó. Escuchó, que es lo que tiene que hacer, y poco más. En las condiciones propuestas por Lamari, el jugador nunca será blanco. Sobre todo, porque el club blanco ya deslizado en numerosos off the récord que mientras Florentino Pérez sea presidente, el jugador nunca jugará en el equipo. No hay por qué no creerles.

150 kilos de prima de fichaje, 100 de prima de fidelidad...

Las condiciones para el fichaje de Mbappé por cualquier equipo son absolutamente demenciales. Han pasado siete años desde que el Real Madrid llegara a un acuerdo con el Mónaco para contratarle y se interpuso el PSG llenando la hucha de Lamari para cambiar la decisión. Siempre se ha movido por el dinero y así va a seguir siendo.

El LAVADO de imagen que están INTENTANDO hacer a Mbappé es VERGONZOSO, quien se CREE que vaya ha Cobrar MENOS que Bellingham y Vinicius y encima la PRIMA de fichaje sea MENOS de 50M€.😂 pic.twitter.com/BFYBalr8Fu — The Culer (@The_Culer_) February 16, 2024

Mbappé le puso sobre la mesa al Liverpool las condiciones para su fichaje, que no tendrían por qué haber cambiado respecto a lo que le pidió al Real Madrid cuando se sentó. 150 millones de euros de prima de fichaje que además deben pagarse con anterioridad a que se firme el contrato (por temas de fiscalidad franceses). 35 millones de euros netos por temporada (70 brutos, pues) en una relación contractual por seis años. El ochenta por ciento de los derechos de imagen (hace dos años exigía el cien por cien, es una mejora). Y, lo que es más escandaloso, una prima de fidelidad de cien millones de euros al tercer año. Es decir, ya avisa de que a partir de la tercera temporada comenzará otro culebrón mediático donde habrá llantos, exigencias de más dinero, ofertas filtradas...

Inaceptable

Como podrán comprobar, las condiciones exigidas por Kylian Mbappé y su entourage (entorno, que queda muy moderno decirlo así) son absolutamente inasumibles por el Real Madrid, a menos que pretenda dinaminar la extraordinaria armonía existente en el vestuario madridista. "La diferencia en cuanto al reparto de la masa salarial provocaría un terremoto interno", seguran fuentes del Real Madrid consultadas.

De momento, y hasta donde hemos sido capaces de llegar, Mbappé no ha firmado con ningún equipo aunque el único que ha mostrado su predisposición a aceptar las cifras exigidas por Lamari es el Liverpool. Pero sin que haya nada firmado (recuerden: antes de firmar hay que poner 150 millones de euros en su cuenta corriente). El culebrón aún está a falta de algunos capítulos.