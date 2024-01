En Francia se preguntan los Juegos Olímpicos influirán en el futuro de Mbappé

Todo el mundo se pregunta qué es lo que hará el todavía jugador del PSG a final de temporada y algunos especulan que su decisión podría estar marcado por las Olimpiadas de París en 2024.

Cada día alguien habla sobre Kylian Mbappé. Parece que ya no es solo el futbolista el que quiere sembrar esa intriga e incertidumbre sobre lo que hará con su carrera profesional, sino que también la gente vinculada a este deporte tiene su opinión sobre él. Uno de ellos es Thierry Henry, seleccionador de Francia Sub21, que podría contar con el delantero del PSG de cara a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París en verano de 2024, justo cuando el de Bondy finalizaría su contrato con los del Parque de los Príncipes.

Estos últimos años nadie ha dejado de hablar sobre el futuro de Kylian Mbappé. En su país, en el nuestro y en el resto del mundo saber lo que hará el campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia 2018 es la gran incógnita que todo el planeta quiere saber. Desde que salió del Mónaco se le vinculó con el Real Madrid, pero la primera vez que tuvo en su mano cambiar el PSG por el conjunto de Concha Espina decidió dar calabazas a un Florentino Pérez al que ya le había dado su palabra de que firmaría con ellos.

🗣️ 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲, 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́: ❞¿𝐐𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐦𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚́ 𝐜𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐨?❞



🇫🇷 El entrenador de la selección olímpica de Francia habló sobre la posibilidad de convocar a Kylian Mbappé para Paríshttps://t.co/tOsCVY4DvG — Diario SPORT (@sport) January 20, 2024

Ahora Kylian Mbappé está en una situación similar a la de hace unas temporadas. Desde el 1 de enero es libre de firmar por el club que quiera, pero el atacante galo sigue sin decidir su futuro. Dependiendo de quien ofrezca la información, el delantero francés está más cerca de renovar con el PSG, mientras que otros aseguran que tiene un acuerdo con el Real Madrid y que esta vez no va a romper porque sabe que sería la última oportunidad que tendría en su carrera de defender la elástica merengue.

Henry, pendiente de Mbappé

Una de las personas que en alguna ocasión ha hablado sobre Kylian Mbappé estos años es Thierry Henry. El que fuera mítico jugador del Arsenal, que también pasó por el Barcelona, ha dejado caer en alguna ocasión que el todavía jugador del PSG acabaría jugando en el Real Madrid, pero como todos aquellos que se han atrevido a aventurar algo así, se ha equivocado. Ahora, Tití, que es seleccionador Sub-21 de Francia, espera poder contar con él en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esto de Henry con Kylian Mbappé que fue. pic.twitter.com/0wpo4aev5K — Marito 🐢 (@MarioHurtado5) January 20, 2024

"Digamos que yo quiero a un jugador y su actual club acepta. Si es traspasado en verano, ¿quién dice que su nuevo club querrá cederlo?", se preguntaba en una entrevista concedida a France2. "No sé dónde acabará, pero el club tendrá algo que decir. Aún no he contactado con él", comentó sobre la posibilidad de que el PSG le permitiese estar en los Juegos Olímpicos, pero entraría en las quinielas que el Real Madrid no se lo permitiese acudir a esa cita olímpica a la que Kylian Mbappé quiere acudir.