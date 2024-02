En Francia aseguran que Kylian Mbappé ya ha decidido: fichará por el Real Madrid

Parece que todo se ha resuelto en el culebrón de Kylian Mbappé. O es la misma película que se ha venido viviendo desde hace varios años, aunque en esta ocasión es un medio afín al PSG el que desvela la intención del delantero de Bondy. Y es que según esta información que llega desde el país galo, el internacional francés ya ha tomado su decisión: dejará el Parque de los Príncipes para fichar por el Real Madrid.

Desde hace años, cada día se escuchaba el nombre de Kylian Mbappé. El futbolista francés y su entorno, liderado por su madre Fayza Lamari, han sabido crear un ambiente de intriga e incertidumbre con cada paso y cada declaración que hacía el delantero del PSG. Siempre se le ha vinculado con el Real Madrid y se ha hablado de que su sueño es vestir la elástica merengue, pero cuando realmente estuvo en su mano optó por el dinero que le ponían sobre la mesa en el Parque de los Príncipes.

🔵 INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

➡️ https://t.co/bqbS5s7egd pic.twitter.com/3cWDYkUe0A