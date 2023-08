Ni Mbappé, ni un nueve ni un defensa: el Madrid da por cerrado el mercado

Ni las críticas a la plantilla por la ausencia de un delantero, ni la lesión de Militao ni las dolencias musculares de Vinicius desvían al Madrid de su idea. Sólo podría salir Odriozola

Lo avisó Ancelotti en la rueda de Prensa previa al Celta-Real Madrid del pasado viernes, hace una semana, en plena vorágine de ruido acerca del futuro de Kylian Mbappé. "Descarto al cien por cien el fichaje de cualquier jugador. Creo que nuestra plantilla está cerrada y todos están focalizados en la presente temporada", anunció el preparador italiano ante los medios. Pero la lesión muscular de Vinicius, al menos seis semanas en el dique seco tras romperse en Balaidos, abrió una rendija por la que seguir colando rumorología de mercado en torno al club blanco.

Ha sido el propio club blanco, a través de algunos de los periodistas más cercanos a la Casa Blanca, el que ha anunciado hoy que no habrá más fichajes. Un método habitual en el club madridista para anunciar determinadas noticias que no pueden venderse a través de sus canales oficiales. "El Madrid da por cerrado el mercado y sólo podría salir Odriozola", vienen a decir esas fuentes. No, no habrá fichajes. Y la salida del lateral derecho suplente, complicada, depende más de la Real Sociedad y del desembolso que este decidida a hacer por un futbolista que no parece que vaya a gozar, a estas alturas, de la confianza de Ancelotti.

El Real Madrid hizo los deberes a comienzos de verano, con las llegadas de Bellingham y Arda Guler, más el regreso de Fran García y de Brahim Díaz, y sólo la lesión de larga duración de Courtois, de baja al menos hasta abril tras romperse los ligamentos de una de sus rodillas en un entrenamiento, sacó al club de su hoja de ruta. Llegó Kepa pero como cedido, una muestra de que las finanzas del club no están para demasiadas alegrías.

Adiós, Mbappé

Pese al extraordinario ruido creado desde determinadas cuentas de 'creadores de contenido madridistas' acerca de la llegada de Mbappé al Real Madrid este verano, contando con peños y señales una historia en la que la verdad brillaba por su ausencia, la realidad es que acaba el mercado y el delantero francés sigue en París. Las mismas fuentes que hoy dicen que el mercado está cerrado son las que han dicho, desde el minuto uno, que el Madrid no iba a moverse por el francés, y no han fallado. Ni