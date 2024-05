Rosa Villacastín anuncia que se jubila vejando a Feijóo y paga las consecuencias

La veterana periodista anuncia su retirada de los medios, pero sigue ejerciendo de defensora de la izquierda en sus redes sociales. Defensora de Pedro Sánchez y ‘odiadora’ oficial del PP.

Lo cuentan en la web de RTVE, Rosa Villacastín empezó su carrera profesional en el diario Pueblo, donde trabajo en 1970 y 1983 como periodista especializada en crónica parlamentaria, sin saber que se convertiría en una de las cronistas del corazón más importantes de España, pasando por medios como Interviú, Diez minutos y sobre todo, en Televisión Española, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional.

Por eso mismo, Rosa Villacastín ha decidido anunciar en exclusiva la noticia de su jubilación en el programa donde ha colaborado durante tantos años: D Corazón.

Nacida en 1947 en Ávila, Rosa Villacastín es nieta de Francisca Sánchez del Pozo, comenzó a interesarse por los asuntos de la prensa rosa desde su incorporación a la revista Diez minutos. Cuatro años más tarde, da el salto a la televisión y llega a RTVE en 1990 para formar parte de Esta es su casa. Después participó en otros tantos programas de TVE junto a grandes pioneras de los medios, como en Pasa la vida, junto a María Teresa Campos, y compartiendo sección con Carmen Rigalt; o el programa ¡Hola Raffaella!, con Raffaella Carrà; tras lo cual se alejó de RTVE durante un tiempo, cuenta la web corporativa de RTVE.

Hasta que regresó a TVE en 2012 como colaboradora de +Gente, seguido de Amigas y conocidas, en 2015; y de Lazos de sangre, La hora de La 1, Plan de tarde y D Corazón, más recientemente. En este último programa ha anunciado su jubilación: “Creo que ya hay que irse a disfrutar de otras cosas. Hay que disfrutar de todas las etapas de la vida”, ha dicho. Ha asegurado que no va a trabajar más y que se retira de los medios: “Me iré a Marbella”, decía mientras Anne Igartiburu y el resto de colaboradores le han hecho entrega de un ramo de flores.

La provocadora Rosa Villacastín

Pero de las redes sociales no se va a jubilar. O al menos eso parece porque horas después de anunciar su retirada, Villacastín volvía a convertirse en una de las más fervientes defensoras de Pedro Sánchez en toda la red X. La periodista lo hacía, defender al PSOE, atacando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“Feijoo no llegarás a presidente. Te falta categoría” (sic) escribía la periodista horas después de anunciar su retirada.

Pero su post no recibía precisamente el respaldo que esperaba Rosa Villacastín porque la abulense está encajando una importante retahíla de comentarios críticos, empezando por quienes le afean que no haya escrito correctamente el apellido del líder de la oposición.

“Y a ti te falta ortografía”, escribía una usuaria de las redes. Otra ya entraba en materia política: “Habló el buey y dijo «mú». Guardo este tuit para un futuro no muy lejano y mira que Feijóo no es santo de mi devoción, como ningún político actual pero me consta que más de uno va a votarle (incluso antiguos votantes del PSOE) para botar a Sánchez”.

“Categoría como la de tu amo? Afortunadamente, no”, escribía otro tuitero.

Claro que también recibía el respaldo de sus seguidores, también muy identificados con el sanchismo, tanto que alguno llega a pedir respaldo para a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, “que lo estará pasando muy mal”. Literalmente decía: “Desde aquí, debemos hacer un gran apoyo a Begoña Gómez. No debe estar pasándolo bien. Hay que recordar que no está imputada. Vamos apoyarla”.