El Madrid traspasa al Atlético la temible 'maldición del ex'

Los rojiblancos han visto cómo se le han esfumado los puntos en tres partidos de esta Liga a costa de partidazos de jugadores cedidos por la entidad del Metropolitano

La 'maldición del ex' era una rara afección futbolística que afectaba al Real Madrid desde tiempos inmemoriales. Consiste en que cada vez que el conjunto blanco se cruzaba con un adversario en cuyas filas militaba un ex jugador madridista, éste sacaba la jeringuilla y le vacunaba. Da igual la competición, el nivel del jugador, el calibre de adversario. Zas, zas. Gol o partido absolutamente decisivo.

Parecía que la enfermedad que lleva asolando a los madridistas desde el Pleistoceno era propia (este año, de los dieciséis primeros goles que encajó en Liga ocho llevaban el sello de jugadores formados en La Fábrica, la cantera del Real Madrid), pero los blancos han conseguido por lo menos 'despistar' algunos de los síntomas a sus vecinos del Atlético.

El primero en hacerle pupa a los rojiblancos fue, quién si no, Joao Félix. El portugués, el fichaje más caro de la historia del fútbol español, se marchó cedido al Barcelona esta campaña por su enfrentamiento con Simeone y con una buena parte de la afición rojiblanca y pese a su más que discreta temporada sí ha tenido tiempo para vacunar en dos ocasiones al Atlético: con su gol en Montjuic y con el partidazo que se marcó en el Metropolitano para darle la victoria al Barça.

Giuliano, el Simeone del Alavés

Pero era flor de un día. Hasta que apareció este pasado fin de semana no realmente un ex, porque no ha llegado a debutar en el primer equipo del Atlético, pero sí es un canterano rojiblanco cedido por la entidad de los Gil y Cerezo al Deportivo Alavés. Y por supuesto, tuvo que dejar su sello: cuajó un sensacional partido ante los entrenados por su padre, siendo decisivo en el 1-0. Hablamos, claro, de Giuliano Simeone. Él, en principio, sí puede regresar a la disciplina rojiblanca, al contrario que Joao Felix. A veces la maldición del ex le sale bien a los futbolistas.