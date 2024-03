La venganza de Joao Félix: marca, salva a sus excompañeros y apunta ¿a Simeone?

Xavi sorprendió dando la titularidad al portugués en su regreso al Metropolitano y su participación fue básica para encauzar la clarísima victoria blaugrana en el campo del Atlético (0-3).

Estaba cantado. La temporada de Joao Félix en el Fútbol Club Barcelona está siendo muy discreta, pero contra el Atlético de Madrid, el actual propietario de sus derechos, no se ha cansado de marcar. En lo que va de Liga, el portugués ha conseguido únicamente 5 goles, 2 de ellos al Atleti. Primero, en Montjuic y este domingo, en un Metropolitano que lo recibió con gritos, broncas y pitadas para vez que cogía el balón. Joao Félix respondió a ese desprecio generalizado como debía, marcando.

Ya en los prolegómenos del encuentro, parte de la afición del Atlético de Madrid se dedicó a deshonrar al imagen de Joao Félix que, como cualquier otro futbolista que haya disputado más de 100 encuentros con la camiseta rojiblanco, dispone de un lugar preeminente en los alrededores del Metropolitano.

Así está la placa de Joao Félix antes del Atleti-Barça. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/7o9zWMvLkW — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 17, 2024

Xavi Hernández, que tuvo que ver más de medio partido fuera del banquillo después de que fuera expulsado por Sánchez Martínez en el último tramo de la primera parte, dio la sorpresa y, para aprovechar la motivación del portugués, le dio protagonismo en el once titular de su equipo. Ciertamente, no estuvo muy presente en el ataque blaugrana, pero no se puso en absoluto nervioso para mandar a la red un extraordinario pase de Lewandowski y acabar de la mejor manera posible con una muy buena jugada de la vanguardia culé.

El público del Metropolitano le despidió con una muy sonora pitada no sin antes celebrar una tremenda entrada con la que Savic frenó uno de sus ataques. Eso sí, nadie puede decir que Joao Félix tuviera un gesto de más, ni a la hora de "celebrar" su gol, ni para hacer frente al ambiente absolutamente negativo al que se tuvo que enfrentar.

Joao Félix y su "querido" Simeone

No viene mal recordar que Joao Félix sigue perteneciendo al Atlético de Madrid, que está jugando como cedido en el Barça y que, en principio, tendría que incorporarse a las órdenes de su "querido" Simeone en la pretemporada del próximo mes de julio.

A la conclusión del encuentro, el portugués estuvo enigmático ante los medios de comunicación, "la gente que está en la grada no sabe las cosas que pasaron aquí", aseguró, pero dejó claro que mantiene una buena relación con los que fueron sus compañeros.

"Como pueden ver, lo que cuentan de fuera de que me llevo mal con mis ex compañeros no es verdad. Como pudieron ver me paré a hablar con Lemar y Lino y todos pasaron y vinieron a abrazarme, a hablar conmigo a preguntar cómo está la familia, preguntarme qué tal estaba y demás. No tengo nada en contra de ellos ni ellos en contra de mí, la gente de fuera claro que no sabe lo que pasó aquí dentro", aseguró el portugués, sin entrar a valorar si esa buena relación también existe con Simeone, extremo este que parece, desde la distancia, bastante imposible.