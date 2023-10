Aitana y Messi reinan en una noche con premios para Bellingham y Vinicius

Aitana Bonmatí es la mejor futbolista del mundo. La jugadora del FC Barcelona, campeona con su equipo de Liga y Champions y del mundo con la selección española, sucede en el trono a su compañera de equipo Alexia Putellas, ganadora en las dos últimas ediciones. Es el cuarto Balón de Oro para el fútbol español después del que conquistó el recientemente fallecido Luis Suárez.

Bonmatí recibió el trofeo de manos de Novak Djokovic, que reconoció ser hincha del Estrella Roja de Belgrado y del Milan. "Ha sido un año excepcional y me gustaría extender el premio a todas mis compañeras del Barcelona y de la selección", reconoció al tiempo de agradecer a Joan Laporta haber convertido al Barcelona "en un club de referencia mundial". La jugadora del Barcelona utilizó el castellano, el catalán y el inglés para agradecer su galardón y la también española Salma Paralluelo fue elegida en tercer lugar.

« I want to thanks everybody that I’ve played with! »



