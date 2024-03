Joan Laporta vuelve a desatarse y raja del Real Madrid como nunca lo ha hecho

El presidente del Barcelona ha concedido una entrevista en la que se ha quedado a gusto tildando de "aberración" el comportamiento de los merengues con el 'caso Negreira' y los vídeos.

Desde que estalló el 'caso Negreira' cada vez que habla Joan Laporta sube el pan. El máximo mandatario del Barcelona no se ha cansado de criticar y acusar al Real Madrid de estar detrás de todo este escándalo que salpica a los azulgranas y los pagos durante dos décadas al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Ahora, también ha hablado de los famosos vídeos que el conjunto blanco publica en su televisión oficial.

"Sigo enfadado e indignado porque es una vergüenza lo que hace Real Madrid Televisión", comenzó explicando Joan Laporta en la entrevista que concedió a Mundo Deportivo. "Deberían intervenir los reguladores del fútbol porque eso sí que es intentar influenciar en los árbitros cada semana. Imagina si nosotros estuviéramos todo el día así, ya nos habrían criminalizado y sancionado", comentó. "Por supuesto que merece una sanción ejemplar, no estoy nada de acuerdo en cómo están actuando porque puede adulterar la competición", respondió el presidente culé.

Por otro lado, habló de su relación con Florentino Pérez y el Real Madrid. "No hay buena relación porque ha comparecido en el 'caso Negreira' y es una aberración lo que está haciendo", dijo tajantemente Joan Laporta. "Ha pedido que se extienda la instrucción cuando no hay nada y no encontrarán nada. Las versiones que se han lanzado no se han podido probar porque no existen", añadió. "Intentan predicar que es el Barça quien intenta influir en los árbitros cuando es lo que están haciendo ellos. Ese doble juego no lo encuentro correcto", agregó el máximo mandatario del Barcelona. "Se les ve el plumero", dijo en referencia a excusarse en Negreira para seguir haciendo los famosos vídeos.

Eso sí, reconoció que le interesa estar al lado del Real Madrid en la Superliga. El presidente de la entidad culé no se ha cansado de criticar a los de Concha Espina, pero cuando le interesa trata de mostrar unidad entre ellos."Eso es un tema más económico y ahí estamos porque al Barça le interesa. Creo que la competición empezará en 2025 y en la que la resistencia de dos clubes como el Barcelona y el Madrid frente a los que hicieron la estampida y la UEFA ha dado resultados", dijo Joan Laporta.

El futuro del equipo

Mucho se ha hablado sobre posibles ventas como la de Ronald Araújo, Cubarsí, Lamine Yamal, Pedri o Frenkie de Jong, pero Joan Laporta es claro: no habrá ventas. "La base del equipo de la temporada que viene será la misma. Si conseguimos los objetivos no tenemos que hacer ninguna venta, a no ser que haya jugadores que no quieran continuar", comentó el presidente azulgrana. Además, también mostró su deseo de que Alexia Putellas también se quede en la primera plantilla del femenino, ya que se ha especulado con su posible marcha.

Por último, cree que podrán quedarse con los Joaos, Félix y Cancelo, pero avisó de que no habrá fichajes mediáticos, por lo que esos rumores que sonaron sobre Erling Haaland no llegarán a buen puerto. Joan Laporta aseguró que los futbolistas que lleguen serán para que encajen en el equipo, pero que los aficionados no se esperen esos nombres que copan titulares en los medios de comunicación.