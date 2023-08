Cazados: pillan a Mbappé, Dembélé y Lucas hablando y uno llama "mierda" al Barça

Las cámaras y los micrófonos captaron durante un entrenamiento del PSG la charla entre los tres futbolistas franceses y la falta de respeto que uno de ellos tuvo con el conjunto azulgrana.

Este sábado Kylian Mbappé era noticia porque volvía a ser titular con el PSG. Después de pasarse toda la pretemporada apartado del equipo y perderse el primer encuentro de la Ligue1, Luis Enrique le dio unos minutos en la segunda jornada y, ahora, frente al Lens, ya apareció de inicio y fue importante en el triunfo de los parisinos por 3-1 con un doblete del galo. El otro gol lo hizo el ex atacante del Real Madrid Marco Asensio.

Con su futuro todavía en el aire, Kylian Mbappé sigue en su idea de continuar en el PSG, aunque muchos tras la victoria frente al Lens le vieron emocionado. En las redes sociales estas fotos volaron y decían que podía significar un adiós que pretendía esconder, pero todas las declaraciones posteriores seguían haciendo indicar que el de Bondy seguirá en El Parque de los Príncipes, por lo menos hasta el 30 de junio de 2024, fecha en la que vencería su contrato.

Soy yo o Donnarumma hace gestos de lamentación cuando saluda a Mbappé? VIENE O NO VIENE?pic.twitter.com/QsGc8GVxA0 — Jorge El Fantasma 🐢 (@JorgeGhostyutu) August 26, 2023

Sarkozy o Donnarumma fueron algunos de los que confirmaron la continuidad de un Kylian Mbappé que está consiguiendo lo que pidió hace unos años a Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG: que haya más franceses en la plantilla. Con la marcha de jugadores como Neymar o Leo Messi han llegado otros como Ousmane Dembélé o Lucas Hernández, éste último para reforzar la defensa. Compañeros de selección y buenos amigos del máximo goleador de la historia del club francés.

La polémica frase

Estos tres futbolistas han hecho bastantes migas y acaban de convertirse en los protagonistas de una polémica en la que estaría metido el Barcelona involuntariamente. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Lucas Hernández estaban manteniendo una charla durante un entrenamiento y comenzaron a dirigirse al ex del Barça y del Borussia Dortmund en tono de risa, pero acabaron faltando al respeto a la entidad azulgrana, algo que ha encendido, y con motivo, a los hinchas culés.

Mbappé, a Dembélé: “¿Vienes del Barça, por qué no cantas?”



Y Lucas Lucas Hernández añade: “¿Cómo un equipo de mierda [el Barça] puede enseñarte a cantar?”pic.twitter.com/GqTLNTmHUc — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) August 27, 2023

Y es que durante ese entrenamiento Kylian Mbappé se dirigió a Ousmane Dembélé haciéndole una pregunta. "Vienes del Barça, ¿por qué no cantas?", captaron las cámaras y los micrófonos presentes en dicha sesión del PSG. A continuación al que se escucha es a Lucas Hernández, ex del Atlético de Madrid y del Bayern de Múnich, soltar esa frase que ha incendiado al barcelonismo: "¿Cómo un equipo de mierda puede enseñarte a cantar?". Ante todo esto, no se escuchó la respuesta de El Mosquito en ningún momento.