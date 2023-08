Fernando Alonso ya sabe que en dos años habrá otro cuarentón dándole guerra

Fueron de la mano durante la temporada 2007, más o menos, hasta que en el GP de Hungría todo saltó por los aires. Fernando Alonso, un español de Oviedo que era vigente campeón del mundo, corría para McLaren, una de las escuderías más renombradas de la historia, tras abandonar Renault con dos títulos bajo el brazo. Pero McLaren le dio el segundo volante a Lewis Hamilton, un piloto formado por ellos. Británico, de color y muy joven. Tenía que ser el segundo piloto, pero... En Hungaroring todo saltó por los aires. En España, Alonso lo es todo y Hamilton, el coco. En los países anglosajones, es al revés.

Ahora, ambos se seguirán viendo las caras al menos una temporada más, y como en esta campaña no es descartable que se las tengan tiesas en la pista y en los micrófonos más de una vez. Lewis Hamilton ha renovado dos temporadas más con Mercedes, la escudería alemana que suministra motores a Aston Martin, el equipo de Alonso. Ambos son dos de los oponentes más feroces a la tiranía de Verstappen y Red Bull. El valor novel contra dos veteranísimos. Alonso tiene ya 42 años y correrá al menos la próxima temporada, hasta los 43. Hamilton tiene 38 y al renovar porLos vi dos años, estará con 40 en la parrilla. Los viejos rockeros, dicen.

Fernando Alonso is the only driver (other than Lewis Hamilton) to overtake Max Verstappen on track this season



(without counting Lap 1 overtakes) pic.twitter.com/L2LphRr6op