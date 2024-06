Una megaestrella del Barcelona reconoce que estuvo a punto de colgar las botas

Uno de los mejores jugadores de la plantilla del club azulgrana ha hablado sobre los problemas que sufrió y aseguró haber estado cerca de retirarse por estos movitovs personales.

La selección de Brasil se encuentra en Estados Unidos concentrada para disputar una Copa América que se disputará simultáneamente a la Eurocopa 2024 en la que España ha debutado con una victoria bastante convincente frente a Croacia por 3-0. Uno de los futbolistas del combinado sudamericano que ha hablado ha sido el jugador del Barcelona Raphinha, que confesó que estuvo a punto de retirarse recientemente.

"Recientemente pensé en dejar todo por problemas personales y profesionales", confesó Raphinha en rueda de prensa. "Pensé en desistir y dejar el fútbol. No tenía necesidad de pasar por algunos problemas mentales, dificultades y agresiones por parte de los medios o de los aficionados", declaró el extremo que llegó a la Ciudad Condal procedente del Leeds.

💣 ¡PA-LA-ZO de RAPHINHA a MBAPPÉ!



😯 "Desafortunadamente para él, PERDIÓ un MUNDIAL ante una selección SUDAMERICANA".



😉 "Me gustaría ver a las europeas jugando nuestras eliminatorias". pic.twitter.com/u67qqzVHkE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2024

Respecto a estos problemas que ha tenido, Raphinha reconoce que ha sacado fuerzas por su hijo. "Imaginar que un día pueda verme como una inspiración en el fútbol, no siendo el mejor del mundo, pero sí como una referencia. Eso vale mucho", declaró el futbolista del Barcelona en la rueda de prensa en la que compareció.

🚨🇧🇷Raphinha reveló en rueda de prensa que, recientemente, pensó en dejar el fútbol.



“Bien recientemente pensé en dejar todo por problemas personales y profesionales. Pensé en dejar el fútbol, porque no tenía necesidad de pasar por algunos problemas mentales o por dificultades y… pic.twitter.com/YJvb4uKhL6 — Martín (@MartinMinan_) June 15, 2024

Por otro lado, Raphinha sacó a la luz su lado más solidario, ya que le cuestionaron por esas inundaciones que afectaron a una zona como fue Rio Grande do Sul, donde hubo casi 200 fallecidos y más de dos millones de personas afectadas. "Es imposible no conmoverse con lo que ha pasado. Prefiero ayudar sin mostrar", dijo después de que se descubriera que ha gastado una parte de su dinero para ayudar a los afectados.

La respuesta a Ronaldinho

En las últimas horas se han conocido unas declaraciones de Ronaldinho en las que cargaba duramente contra la selección de Brasil. "Tiene uno de los peores equipos de los últimos años, carente de líderes y son jugadores de nivel medio. Ya he tenido suficiente y es difícil encontrar la energía para ver los partidos", comentó el ex mediapunta. "Nunca vi una situación tan mala, falta amor por la camiseta y falta fútbol. Es una vergüenza, por eso lo dejo, no veré ningún partido de la Copa América", declaró el que fuera jugador del Barcelona, aunque todo parece que ha sido fruto de un acto publicitario.

🔥 RONALDINHO INCENDIA a la SELECCIÓN BRASILEÑA.



👉 Sus CRÍTICAS eran parte de una campaña de publicidad de una marca de desodorantes.



💥 Han sentado MUY MAL en el vestuario.



ℹ️ @marcosbenito9 pic.twitter.com/CXrgQl40mU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2024

Su compatriota Raphinha, concentrado con la Canarinha, no dudó a la hora de responder al ex futbolista. "No sé si será una campaña publicitaria o no, pero hace unos días le estaba pidiendo entradas a Vinicius", dijo sobre las declaraciones Ronaldinho. "Sus declaraciones fueron una sorpresa para mucha gente. Fue un shock para nosotros. No estamos de acuerdo", comentó al referirse al compromiso de todos los jugadores que competirán con Brasil en la Copa América.