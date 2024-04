EsDiario se cuela en el Parque Temático del Real Madrid en Dubai

Se llama Real Madrid World, tendrá 15 atracciones, dos restaurantes y una tienda oficial del club. Abrirá el 4 de septiembre y entre las atracciones habrá una réplica de La Cibeles

Está a pie de la Sheikh Zayed Road, la gigantesca autovía de cuatro carriles por sentido que conecta Dubai con Abu Dhabi. En la salida 5, un cartel. "Dubai Park and Resorts", "Parques y complejos de Dubai". Es una zona por urbanizar, muy cercana al aeropuerto de la ciudad emiratí (parece Valdebebas) y rodeada de polígonos industriales en desarrollo, pero al lado también de The Palm, la isla artificial en forma de palmera, también en construcción, que promete ser uno de los destinos turísticos mundiales más importantes.

Ahí, dentro de ese parque de diversiones, reza un cartel para orientar al visitante, porque en el recinto hay en total cuatro parques temáticos. Legoland Dubai, Riverland, New Galaxy Indoor Playworld... y Real Madrid World. El parque de atracciones temático del Real Madrid. El primero que un club deportivo levanta en cualquier lugar del mundo. ESdiario y SoyMadridista han podido visitarlo este pasado fin de semana y grabar un vídeo pese a las restricciones de seguridad del proyecto.

Las obras de construcción del Real Madrid World marchan a muy buen ritmo, aunque llega ahora una etapa complicada: la primavera y el verano en una zona donde si sólo hace 40º es que el día amaneció fresquito. Sólo se trabajará de noche y no las 24 horas, como sucedía hasta ahora. Pero las obras están muy avanzadas y parece que se cumplirá sin problemas con la previsión de que sea inaugurado el 4 de septiembre. Si no antes. Meraas, la empresa de Real Estate propiedad del jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, miembro de la familia real emiratí y presidente de la aerolínea Emirates (patrocinador del club blanco), es la encargada de explotar el proyecto.

15 atracciones, dos restaurantes y una tienda

El parque dispondrá de 15 atracciones, dos restaurantes y una tienda oficial del Real Madrid. Atracciones para todos los gustos y un claro enfoque al mercantilismo, a vender producto oficial más que a conseguir ganar nuevos aficionados. Un parque para fans muy fans. "Que nadie se vaya a equivocar: es un parque temático que está bien pero está varios peldaños por debajo del gran icono del país, el Ferrari World de Yas Marina", en Abú Dabi, señalan fuentes gubernamentales a ESdiario y SoyMadridista.

Todo gira alrededor de una gigantesca plaza rodeada de enormes pantallas de televisión. La Celebration Plaza, (plaza de las Celebraciones), presidida por una fuente que replica el trofeo de Mejor Club del Siglo XX que recibió el malogrado Don Alfredo di Stéfano de manos de Sepp Blatter, ex presidente de la FIFA.

Alrededor de esa plaza, algunos de cuyos edificios simulan ser parte del estadio Santiago Bernabéu al estar decorados con las famosas lamas de la piel envolvente del nuevo coliseo blanco, se sitúa la entrada al resto de atracciones: Bernabeu Experience (una réplica exacta de los vestuarios del estadio), Factory of Dreams, (un museo en el que están las réplicas de los trofeos de las 14 Champions y 11 Euroligas conquistadas por el club blanco) y los dos restaurantes del recinto, uno de comida rápida y otro, a la carta. Para todos los gustos.

En autobús a La Cibeles

Además. hay dos montañas rusas: una para todos los públicos (The Wave) y otra más salvaje (The Coaster), una atracción de caída libre (Hands Up!), un mirador a 140 metros de altura llamado Stars Flyers, y un montón de actividades de habilidades fubolísticas (The Real Challenge, La Fábrica Training Pitch, Meet the Stars) y atracciones inmersivas (White Hearts y Magic Cleats).

Pero la palma se la lleva un recorrido por el recinto en un autobús descapotable, similar al que el equipo blanco celebra sus éxitos, en el que habrá... una parada en la plaza de la Cibeles. Porque el parque temático tendrá una réplica, hasta con chorros de agua, de la madrileña estatua frente a la Real Casa de Correos. Lo que ESdiario y SoyMadridista no han podido conocer aún es si, sin Policía Municipal cerca, la chavalería podrá coronar a la Diosa y patrona de todos los éxitos madridistas y colocarle una bufanda madridista en el cuello...