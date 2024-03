Guardiola explota y recrimina que el Real Madrid tenga más días de preparación

El técnico del Manchester City ha mostrado su malestar con la diferencia de días de descanso y de preparación que tendrán respecto al cuadro blanco en el encuentro de la Champions League.

En una semana y media el Manchester City y el Real Madrid se verán las caras en el Santiago Bernabéu para disputar la ida de los cuartos de final de la Champions League y ya hay polémica con los días de descanso y el tiempo para preparar el apasionante choque que tendremos por delante. Las quejas, obviamente, llegan desde Inglaterra, ya que el cuadro que dirige Carlo Ancelotti ha salido beneficiado con el calendario, algo que a Pep Guardiola no le ha gustado nada y ya se ha encargado de manifestarlo públicamente.

Entramos en la recta final de la temporada y el Manchester City está inmerso en la lucha por varios títulos. En primer lugar, los mancunianos están peleando por la Premier League junto al Arsenal y al Liverpool, mientras que también siguen vivos en la Champions League, donde quieren revalidar el campeonato y volver a levantar la Orejona, esta vez en Wembley. Por ahí también asoma la FA Cup, por lo que tendrán que darlo todo en los próximos 21 días, donde tienen un calendario muy cargado con siete encuentros que disputar. A esto habría que añadirle las pocas posibilidades de rotación, ya que varios jugadores llegaron lesionados tras el parón de selecciones.

Mientras que el Real Madrid jugará este domingo 31 de marzo frente al Athletic Club y no lo hará más hasta el día 9 de abril, cuando reciban en el Santiago Bernabéu al Manchester City, los ingleses se ven las caras este domingo en un duelo apasionante contra el Arsenal, también se vestirán de corto el miércoles 3 para enfrentarse al Aston Villa y volverán a jugar el sábado 6 de abril contra el Crystal Palace antes de viajar a la capital de España para la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Esta carga de partidos ha despertado las quejas de un Pep Guardiola que no se ha mordido la lengua. "¡Jugamos contra el Aston Villa a las 20:15 y luego contra las 12:30 contra el Crystal Palace el sábado! Después vamos a Madrid el martes. Ellos tienen nueve días para prepararse... ¡nueve días!", comentó el técnico catalán del Manchester City. "Juegan este fin de semana y no volverán a hacerlo hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y solicitar un día más porque la diferencia es mucha, pero no hay posibilidades", añadió el de Sampedor.

Obviamente, estas quejas van más encaminadas hacia la FA por el calendario que han impuesto y lo ha comparado con el de otros países. "En Francia, el PSG no juega entre los partidos de cuartos de final. En Portugal suelen jugar el viernes antes de la Champions League", comentó un Pep Guardiola al que se le vio realmente molesto.

Además, también se comparó con otros equipos ingleses que no están compitiendo en torneos europeos. "Jugamos aquí la vuelta el miércoles contra el Real Madrid, así que podemos jugar el sábado o el domingo en la FA. El United o Chelsea están de vacaciones entre semana. ¿Por qué jugamos el sábado? ¿Por qué no nos dan un día más cuando los otros equipos no juegan en Europa?", se preguntaba un encendido Pep Guardiola.

Más y más quejas de Guardiola

"Jugaremos el sábado, por supuesto. Iremos a Londres para jugar contra el Chelsea, el Chelsea no vendrá aquí. Iremos a Londres cinco horas, viajaremos, no hay problema. Tengo experiencia, ya me pasó otros años. Veníamos de Dortmund, llegué el jueves por la tarde y el viernes hice un descanso. Tren o avión a Londres, cuatro o cinco horas. Y el sábado jugamos contra el Liverpool, el Chelsea o todos los grandes. Acabamos agotados", denunció Guardiola.

El técnico del Manchester City no se guardó nada y Pep Guardiola siguió arremetiendo contra el calendario. "Me gustaría saber la respuesta: ¿por qué jugar siempre el sábado y no el domingo? Un día marca una gran diferencia en esta etapa con jugadores lesionados y la acumulación de partidos", concluyó el ex técnico del Barcelona o Bayern de Múnich.